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Спорт

Где и во сколько смотреть онлайн «Динамо» — «Ювентус»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов

11:03 18 октября 2020
Динамо

Во вторник, 20 октября, киевское «Динамо» на родном «Олимпийском» проведет поединок 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (матч смогут посетить более 20 тысяч болельщиков).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «ЮВЕНТУС»

В прошлую субботу соперники провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Динамо» в гостевой встрече УПЛ победило «Рух» — 2:0 (де Пена, 30, Родригес, 90) и после шести туров продолжает лидировать в чемпионате Украины.

Что же касается «Ювентуса», лишившегося из-за коронавируса своего лидера Криштиану Роналду, то туринцы, играя с 60-й минуты в меньшинстве, не смогли увезти победу со стадиона аутсайдера «Кротоне» — 1:1 (Сими, 12, с пенальти — Мората, 21) и занимают в таблице серии А четвертую позицию с четырехочковым отставанием от «Милана».

Видеообзор матча «Кротоне» — «Ювентус» — 1:1

Кстати, 25 лет назад именно нынешний «рулевой» «Динамо» Мирча Луческу позволил дебютировать талантливому 16-летнему парнишке из «Брешиа» Андреа Пирло в серии А, а теперь он станет свидетелем тренерского дебюта наставника «Юве» в Лиге чемпионов!

В прямой трансляции поединок «Динамо» — «Ювентус» покажет в 19:55 телеканал «Футбол 1». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь лиги чемпионов» перед началом встречи на «Олимпийском» (в 19:00) и после финального свистка обсудят события на главной спортивной арене нашей страны. Также прямая трансляция из Киева запланирована на каналах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» (Россия).

Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур

20 октября (вторник)

«Динамо» — «Ювентус» 19:55 «Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Премьер»

«Зенит» — «Брюгге» 19:55 «Футбол 3»

«Барселона» — «Ференцварош» 22:00 «Футбол 3»

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 «Футбол 2»

21 октября (среда)

«Реал» — «Шахтер» 19:55 «Футбол 2»

«Зальцбург» — «Локомотив» 19:55 «Футбол 3»

«Бавария» — «Атлетико» 22:00 «Футбол 3»

«Аякс» — «Ливерпуль» 22:00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на поединок «Динамо» — «Ювентус».

Фото ФК «Динамо»

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