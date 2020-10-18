Ломаченко — Лопес: видео боя

Утром по киевскому времени в воскресенье, 18 октября, 32-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения) провел бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против 23-летнего американца Теофимо Лопеса (16 побед, 12 из них — нокаутом). На кону стояли пояса украинца по версиям WBA, WBO и франчайзингового чемпиона WBC, а также чемпионский пояс американца по версии IBF.

К сожалению, наш двукратный олимпийский чемпион откровенно пассивно провел большую часть поединка и в итоге проиграл сопернику решением судей — 116:112 (Тим Читхэм), 119:109 (Джули Ледерман), 117:111 (Стив Вайсфельд), прервав свою победную серию из 13 поединков. Первое поражение Ломаченко за шесть с половиной лет.

Видео боя

— Я должен благодарить Бога, — заявил Теофимо Лопес после боя. — Это ради моего мальчика, который ушел из жизни ранее в этом году — за два дня до смерти Коби Браянта. Я благодарен, и каждый день я иду с этим. И сейчас я чувствую себя хорошо.

— После 11-го раунда отец сказал тебе, что ты победил, нужно просто выходить и отбоксировать, но ты этого не сделал. Почему?

— Я — боец, мне нужно копать глубже, я знал, что он бросится в атаку. Я не мог позволить ему это сделать, не мог рассчитывать на судейские оценки, я тоже могу ударить.

Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю. Так делают настоящие чемпионы — выходят на ринг и ищут путь к победе.

Американец с гондурасскими корнями Теофимо Лопес в 23 года стал абсолютным чемпионом мира

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что реванш в поединке Ломаченко — Лопес не предусмотрен.

Фото ESPN

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