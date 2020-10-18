Я не согласен с решением судей, — Ломаченко прокомментировал поражение от Лопеса

Теперь уже бывший чемпион мира в легком весе 32-летний украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения) по горячим следам прокомментировал свое сенсационное поражение в состоявшемся в Лас-Вегасе (США) бою за титул абсолютного чемпиона мира против 23-летнего американца Теофимо Лопеса (16 побед, 12 из них — нокаутом).

«Я не знаю. Честно говоря, думал, что половина поединка была равной, — заявил Василий Ломаченко. — Может быть, он где-то выигрывал с перевесом в один-два раунда, но во второй половине я «включился». В принципе, считаю, что вторую половину боя я забрал.

Хочу приехать домой и пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь.

Сейчас я поеду домой. Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше".

Частично поддержал украинца и известный тренер Тедди Атлас, в своей время работавший с нашим боксером Александром Гвоздиком.

«Отличный бой от обоих боксеров, снимаю шляпу перед Лопесом, но, пожалуйста, скажите, как судьи получили такой счет? И почему? И снова, то, что бойцы делают на ринге, — храбро и благородно. То, что судьи делают за его пределами — совсем не так. Устал это говорить, и надоело это видеть. Нет проблем, что бой за Лопесом, но Лома не заслужил слышать такой счет — это дико», — написал Тедди Атлас в соцсети.

Правда, опубликованная статистка поединка доказывает, что именно американец заслужил победу.

Всего ударов

Ломаченко: 321 всего/141 точный

Лопес: 659/183

Джебы

Ломаченко: 149/63

Лопес: 295/35

Силовые удары

Ломаченко: 172/78

Лопес: 364/148

Ранее «ФАКТЫ» разместили видео поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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