Легенда «Динамо» Павел Яковенко возглавил «Оболонь»

Прославленный футболист киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Павел Яковенко назначен новым главным тренером столичной «Оболони», выступающей в первой лиге, сообщает официальный сайт «пивоваров».

В тренерский штаб 55-летнего специалиста вошли еще один звездный экс-подопечный Лобановского Геннадий Литовченко, а также бывший «рулевой» «Оболони» Валерий Иващенко и тренер вратарей Геннадий Тарасюк.

Отметим, что Яковенко, который в свое время помог пробиться в большой футбол многим известным футболистам (Ярмоленко, Коноплянке, Степаненко, Ракицкому, Кривцову, Гармашу, Милевскому, Алиеву и многим другим), не занимался тренерской деятельностью с 2012 года, когда покинул пост наставника молодежной сборной Украины.

За годы карьеры обладатель Кубка кубков и вице-чемпион Европы тренировал российские «Ростов», «Кубань», «Химки», «Уралан», а также «Борисфен-2» и «Металлург» (Никополь).

Добавим, что «Оболонь» неудачно стартовала в первой лиге, набрав в пяти матчах всего четыре очка и занимая предпоследнее, 15-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Павла Яковенко Александр выступал за «Динамо».

Фото ffu.ua, ФК «Оболонь»

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