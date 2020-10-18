28.28 / 28.42 33.00 / 33.27
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинец впервые в истории выиграл этап чемпионата мира по мотогонкам

13:25 18 октября 2020
Никита Калинин

21-летний одессит Никита Калинин, чье имя внесено в Книгу рекордов Украины, добыл историческую победу в гонке Суперпоул на чемпионате мира по Супербайку FIM Supersport 300 в Португалии. Состязания проходили на треке Эшторил, который принес удачу нашему молодому соотечественнику, ставшему первым в истории независимой Украины спортсменом-победителем World Supersport 300.

До этого он занимал третью позицию в 2017 году, на Гран-при в Италии, и нынче, в тренировочном заезде также показал третий результат, но уже в самой гонке сумел его улучшить.

Никита опередил своего ближайшего соперника, представителя Испании Мику Перца всего на долю секунды, показав результат 1.50,798. Благодаря этому достижению украинец получил награду от организаторов чемпионата — эксклюзивные наручные часы, а также будет стартовать в двух гоночных заездах с первой позиции.

«Я очень рад, что выиграл и порадовал всех, кто меня поддерживает! Спасибо, что верили. Это очень важно для меня. Такой результат — это еще большая мотивация работать на все 200%. Мы справились! Большое спасибо всем за поддержку! Большая работа приносит результат. Спасибо, мама! Но теперь снова за работу», — прокомментировал одессит.

Напомним, накануне украинский боксер суперсредневес Петр Иванов отпраздновал очередной успех на профессиональном ринге.

Фото Fаcebook

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Стерненко

«Держу кулаки, чтобы и Усик все проиграл»: Стерненко обрадовался поражению Ломаченко

Бой Василий Ломаченко&nbsp;— Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: видео боя

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: онлайн-трансляция боя за титул абсолютного чемпиона мира

Басков

«Настя хотела сделать тебе сюрприз»: Баскова шокировали известием от Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер