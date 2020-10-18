Украинец впервые в истории выиграл этап чемпионата мира по мотогонкам

21-летний одессит Никита Калинин, чье имя внесено в Книгу рекордов Украины, добыл историческую победу в гонке Суперпоул на чемпионате мира по Супербайку FIM Supersport 300 в Португалии. Состязания проходили на треке Эшторил, который принес удачу нашему молодому соотечественнику, ставшему первым в истории независимой Украины спортсменом-победителем World Supersport 300.

До этого он занимал третью позицию в 2017 году, на Гран-при в Италии, и нынче, в тренировочном заезде также показал третий результат, но уже в самой гонке сумел его улучшить.

Никита опередил своего ближайшего соперника, представителя Испании Мику Перца всего на долю секунды, показав результат 1.50,798. Благодаря этому достижению украинец получил награду от организаторов чемпионата — эксклюзивные наручные часы, а также будет стартовать в двух гоночных заездах с первой позиции.

«Я очень рад, что выиграл и порадовал всех, кто меня поддерживает! Спасибо, что верили. Это очень важно для меня. Такой результат — это еще большая мотивация работать на все 200%. Мы справились! Большое спасибо всем за поддержку! Большая работа приносит результат. Спасибо, мама! Но теперь снова за работу», — прокомментировал одессит.

Напомним, накануне украинский боксер суперсредневес Петр Иванов отпраздновал очередной успех на профессиональном ринге.



Фото Fаcebook

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