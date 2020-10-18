«Ворскла» без заразившегося тренерского штаба увезла из Киева победу: видеообзор матча УПЛ

В воскресенье, 18 октября, поединками в Киеве, Александрии и Днепре продолжается программа 6-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 6-й тур

18 октября (воскресенье)

«Олимпик» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Кулач, 70). На 90+2-й минуте удален Якубу («Ворскла»). Молодежные составы — 1:1.

Здорово стартовавшая в сезоне «Ворскла» во время паузы, вызванной поединками сборных, понесла серьезные кадровые потери. Коронавирусная инфекция отправила на карантин главного тренера команды Юрия Максимова, его помощников — Виктора Уляницкого и Сергея Ревута, а также группу футболистов — Ибрагима Кане, Павла Ребенка, Ивана Пешича и Сергея Яворского (еще несколько игроков успели заболеть и выздороветь).

В итоге на игру с «Олимпиком» на столичной арене имени Валерия Лобановского команду гостей вывел тренер вратарей Сергей Долганский. И полтавчане даже полурервным составом на протяжении поединка смотрелись достойно. Мало того, что «Ворскла» сохранила свои ворота в неприкосновенности, так еще в середине второго тайма усилиями своего лучшего бомбардира Кулача забила победный мяч и снова опередила в турнирной таблице «Шахтер».

17 октября (суббота)

«Рух» (Львов) — «Динамо» (Киев) — 0:2 (де Пена, 30, Родригес, 90). Молодежные составы — 3:1.

«Шахтер» (Донецк) — «Львов» — 5:1 (Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16, Соломон, 50 — Шина, 25). Молодежные составы — 2:1.

«Минай» — «Мариуполь» — 0:1 (Бондаренко, 90+2, с пенальти). Молодежные составы — 4:0.

«Заря» (Луганск) — «Колос» (Коваливка) — 1:1 (Кочергин, 44 — Селезнев, 90+3, с пенальти). На 90+2-й минуте удален Юрченко («Заря»). Молодежные составы — 2:3.

Положение команд:

1. «Динамо» — 14 очков (6 матчей);

2. «Ворскла» — 14 (6);

3. «Шахтер» — 12 (6);

4. «Колос» — 11 (6);

5. «Мариуполь» — 10 (6);

6. «Десна» — 9 (5);

7. «Олимпик» — 9 (6);

8. «Заря» — 6 (6);

9. «Александрия» — 6 (5);

10. «Ингулец» — 4 (5);

11. «Минай» — 4 (5);

12. «Днепр-1» — 2 (5);

13. «Рух» — 2 (6);

14. «Львов» — 1 (5).

Бомбардиры: 4 мяча — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кулач («Ворскла»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В рамках 6-го тура УПЛ 18 октября сыграют также: «Александрия» — «Ингулец» и «Днепр-1» — «Десна».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» без двух удаленных с поля футболистов упустила победу в Днепре.

Фото ФК «Олимпик»

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