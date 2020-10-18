Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихами — не своими

Боксер Александр Усик нашел способ поддержать приятеля Василия Ломаченко, потерпевшего поражение в бою с американцем Теофимо Лопесом. Усик предложил вспомнить жизненный девиз от поэта Бориса Пастернака: «Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь, но пораженья от победы ты сам не должен отличать».

На своей странице в Facebook Усик приводит полностью все стихотворение, написанное Пастернаком в 1956 году.

К жизненной мудрости, изложенной в стихах, прилагается фотография Ломаченко, где он еще с чемпионским поясом WBC.

Напомним, Ломаченко после боя заявил, что не согласен с решением судей и пообещал составить план дальнейших действий после консультаций с промоутером и менеджером.

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