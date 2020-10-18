«Динамо» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 20 октября, киевское «Динамо» матчем со зрителями на столичном «Олимпийском» против 36-кратного чемпиона Италии «Ювентуса» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов (начало — 19:55). Букмекеры уже дали свои прогнозы на предстоящую дуэль.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Мирчи Луческу и его бывшего подопечного Андреа Пирло, за которой вы сможете следить в этой новости.

Учитель и ученик

Перед игрой на «Олимпийском» нас наверняка ожидает трогательная встреча наставников команд — Мирчи Луческу и Андреа Пирло. Еще бы! 25 лет назад именно нынешний «рулевой» «Динамо» позволил дебютировать талантливому 16-летнему парнишке из «Брешиа» в серии А, а теперь румынский специалист станет свидетелем тренерского дебюта Пирло в Лиге чемпионов.

Юный Андреа Пирло

Фартовый доктор из Румынии

Судить поединок УЕФА доверил соотечественникам Мирчи Луческу — бригаде арбитров из Румынии во главе с 40-летним рефери ФИФА Овидиу Хацеганом, которому на линиях будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге (четвертый судья — Себастьян Колтеску). Также на встрече будет задействована система VAR, арбитр на видеоповторах — немец Бастиан Данкерт.

Любопытно, что в этом еврокубковом сезоне Хацеган (по основной профессии — доктор, закончивший Кишиневский государственный университет медицины и фармации) уже пересекался с «Динамо», зафиксировав гостевую победу киевлян на поле «Гента» в квалификации ЛЧ (2:1). Хотя до этого матчи «бело-синих» при румыне неизменно заканчивались вничью («Динамо» — «Сток Сити» — 1:1 в 2011-м, «Манчестер Сити» — «Динамо» — 0:0 в 2016-м и «Наполи» — «Динамо» — 0:0 в 2016-м).

Да и вообще, Хацеган — фартовый рефери для украинских команд, которые при нем не потерпели ни одного поражения: «Санкт-Патрик» — «Карпаты» — 1:3 в 2011-м, «Олимпиакос» — «Металлист» — 1:2 в 2012-м, «Реал Сосьедад» — «Шахтер» — 0:2 в 2013-м, Македония — Украина — 0:2 в 2015-м и «Шахтер» — «Мальме» — 4:0 в 2015-м.

40-летний румынский рефери Овидиу Хацеган

Соперники в своих чемпионатах

В прошлую субботу оппоненты провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Динамо» в гостевой встрече УПЛ победило «Рух» — 2:0 (де Пена, 30, Родригес, 90) и после шести туров продолжает лидировать в чемпионате Украины.

Что же касается «Ювентуса», лишившегося из-за коронавируса своего лидера Криштиану Роналду, то туринцы, играя с 60-й минуты в меньшинстве, не смогли увезти победу со стадиона аутсайдера «Кротоне» — 1:1 (Сими, 12, с пенальти — Мората, 21) и занимают в таблице серии А четвертую позицию с четырехочковым отставанием от «Милана».

История встреч

Ранее соперники провели между собой в еврокубках четыре встречи, в которых была зафиксирована одна ничья и трижды побеждал «Юве». В 1998 году в четвертьфинале Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского увезла ничью из Турина (1:1), но вчистую уступила итальянцам в Киеве (1:4). А в 2002-м «Динамо» дважды капитулировало перед «Ювентусом» в групповом турнире ЛЧ: 0:5 в гостях и 1:2 дома.

Кстати, из других украинских клубов туринский гранд пересекался еще с «Шахтером» — 0:1 и 3:0 в 1976-м, а также 1:1 и 1:0 в 2012-м.

Состав «Юве» дороже на 590 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Ювентуса» на 590 млн евро дороже, чем игроков «Динамо» (690,20 млн евро против 100,25 млн).

В пятерку самых дорогих исполнителей туринского гранда входят: аргентинский форвард Пауло Дибала (80 млн евро), травмированный голландский защитник Маттейс де Лихт (70 млн), заразившийся коронавирусом португалец Криштиану Роналду (60 млн), бразильский полузащитник Артур (56 млн), и игрок средней линии из Уругвая Родриго Бентанкур (50 млн).

В команде Мирчи Луческу дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

Самые дорогостоящие игроки «Юве» Криштиану Роналду и Маттейс де Лихт не сыграют в Киеве из-за проблем со здоровьем

День в истории

За 55 лет выступлений в еврокубках динамовцы ранее четырежды проводили матчи 20 октября и ни разу не проиграли: «Динамо» — ПАОК — 4:0 в 1976-м, «Интер» — «Динамо» — 2:2 в 2008-м, «Динамо» — «Бешикташ» — 1:0 в 2011-м и «Динамо» — «Челси» — 0:0 в 2015-м.

20 октября 2015 года. НСК «Олимпийский». «Динамо» — «Челси» — 0:0

Динамовский след в Турине

В 1988—1990 годах цвета знаменитого итальянского клуба защищал легендарный экс-полузащитник «Динамо» Александр Заваров, ставший первым украинцем в серии А и выигравший с «Юве» Кубок УЕФА и Кубок Италии. Кстати, летом 1988-го переход Заварова обошелся туринскому клубу в 5 млн долларов. Очень серьезные по тем временам деньги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире встречу «Динамо» — «Ювентус».

Фото uefa.com, ФК «Динамо», ФК «Ювентус»

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