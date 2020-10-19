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Спорт

Футболист сборной Украины забил чудо-гол и стал героем матча в европейском чемпионате

10:29 19 октября 2020
Иван Петряк

В рамках 7-го тура чемпионата Венгрии «Фехервар», за который выступает игрок сборной Украины Иван Петряк, встречался на выезде с «Гонведом».

Пропустив перед самым перерывом, гости в течение двух минут второго тайма смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Причем, в обоих мячах самое непосредственное участие принял наш соотечественник. Сначала Иван откликнулся на заброс в штрафную, избежав офсайда, и удобно прострелил на партнера, которому оставалось только подставить ногу и переправить мяч в ворота, а затем сам отличился чудо-голом, ударом из-за пределов штрафной попав точно в девятку.

Правда, удержать свое преимущество «Фехервару» не удалось — матч завершился вничью 2:2. Благодаря этому результату команда Петряка продлила свою серию без поражений в нынешнем чемпионате (3 победы и 3 ничьи), но не смогла догнать в таблице соперника «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов, «Ференцварош» Сергея Реброва, у которого, к тому же, еще и одна игра в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шикарный гол де Пены позволил «Динамо» обыграть на выезде «Рух».

Фото ФК «Фехервар»

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