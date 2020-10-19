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Спорт

Лопес высказался о реванше с Ломаченко

13:03 19 октября 2020
Теофимо Лопес

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес (16 побед, 12 из них — нокаутом), сенсационно победивший украинца Василия Ломаченко, не видит смысла в проведении реванша. При этом, судя по всему, Теофимо затаил обиду на нашего соотечественника.

«Я многому научился. Теперь нужно становиться только лучше. В этом и суть — боксировать с такими парнями, это становиться лучше. Я рад, что у меня была возможность с ним побоксировать. Я был с ним в ринге и посмотрел, что у него есть. Теперь нужно работать над тем, чтобы стать только лучше в следующем бою.

Я не хочу выбирать соперников, чтобы просто защитить пояса и оставить их дома. Нет. Посмотрим, будет ли мой гонорар расти после этого боя. Все хотят быть Мейвезером. Но прежде чем быть им, нужно быть Pretty Boy — драться с этими ребятами, с которыми у тебя вроде как нет шансов, драться с ребятами, которые вроде как непобедимые. Это хорошие бои. Когда ты делаешь это, то будешь зарабатывать то, что хочешь.

Реванш с Ломаченко? А зачем? Я побил его. Я сделал все, что нужно для того, чтобы побить его. Все будет так же. Есть причина, почему нет пункта о реванше. Сейчас я могу об этом говорить. Они не дали мне опцию реванша. Мне дали контракт и сказали: «Если ты проиграешь, то вот что получишь в следующих боях». Они думали, что я проиграю. Так что пускай съедят это. Сейчас для нас время двигаться вперед", — сказал Теофимо Лопес на пресс-конференции после поединка.

Отметим, что Ломаченко не согласился с решением судей, хотя, как показывает статистика, американец бил больше и точнее, заслужив победу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик отреагировал на поражение Ломаченко не своими стихами.

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