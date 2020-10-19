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Спорт

74-летний дедушка шестерых внуков официально признан самым возрастным футболистом в мире

19:53 19 октября 2020
Эззельдин Бахадер

Египтянин Эззельдин Бахадер был включен в Книгу рекордов Гиннеса, став самым возрастным профессиональным футболистом в мире. Напомним, в Украине рекордсменом является 54-летний Николай Лиховидов, который является президентом одесского клуба второй лиги «Реал Фарма» и играет на позиции полузащитника в своей команде.

Как сообщает Reuters, 74-летний мужчина, у которого уже есть шесть внуков, превзошел достижение израильтянина Исаака Хайика, который выходил на поле в 73 года. Эззельдин подписал контракт с клубом «6 октября» из одноименного города в 32 км от Каира, выступающим в третьем по силе дивизионе страны, и успел даже отличиться забитым мячом в матче чемпионата.

Эззельдину Бахадеру вручают диплом об установлении рекорда

Отмечается, что в молодости Бахадер, который в ноябре отпразднует 75-летний юбилей, выступал исключительно в любительских лигах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 70-летний американский боксер Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса, нокаутировав соперника, который младше его на 27 лет

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