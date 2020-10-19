Ломаченко рухнул в рейтинге сильнейших боксеров мира

Потерпев сенсационное поражение от американца Теофимо Лопеса, экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Franchise украинец Василий Ломаченко не только лишился своих титулов и возможности стать абсолютным чемпионом мира, но и серьезно опустился в списке лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Авторитетный портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг, в котором Ломаченко находится далеко от лидеров и занимает лишь 27-е место. В свою очередь, его обидчик Лопес вплотную приблизился к топ-10 и располагается на 11-й позиции.

Добавим, что лучший из украинцев, супертяжеловес Александр Усик, который 31 октября проведет бой с британцем Дереком Чисорой, занимает 17-е место в списке.

Тройку же лидеров составляют мексиканец Сауль «Канело» Альварес (средний вес), британец Тайсон Фьюри (супертяжелый вес) и американец Эррол Спенс (полусредний вес).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лопес не собирается проводить реванш с Ломаченко, затаив на украинца обиду.

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