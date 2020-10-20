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Спорт

Где смотреть онлайн «Лестер» – «Заря»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

15:43 20 октября 2020
Заря Луганск

В четверг, 22 октября, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» пройдет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между местным «Лестером» и луганской «Зарей».

Перед очным противостоянием соперники не смогли одержать победы в своих национальных чемпионатах. «Лестер» в рамках 5-го тура АПЛ потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» — 0:1 (Баркли, 90+1) и, набрав 9 очков, занимает в турнирной таблице четвертое место, отставая от лидирующего «Эвертона» на четыре балла.

«Заря» также в домашнем поединке сыграла вничью с «Колосом» из Коваливки, упустив победу в компенсированное время, — 1:1 (Кочергин, 44 — Селезнев, 90+3, с пенальти). После шести туров луганчане набрали шесть очков и занимают лишь девятое место в таблице.

Отметим, что в предстоящем поединке тренерский штаб «Лестера» во главе с Бренданом Роджерсом не сможет рассчитывать на целую группу травмированных игроков — защитников Чаглара Сеюнджю, Рикардо Перейру, полузащитников Уилфрида Ндиди, Даниэля Амартея, а также лидера команды форварда Джейми Варди. К слову, поединок на «Кинг Пауэре» станет уникальным, поскольку впервые в истории матч основной сетки еврокубка (без учета квалификации) проведет в качестве арбитра в поле женщина — француженка Стефани Фраппар.

В прямой трансляции поединок «Лестер» — «Заря» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» перед началом встречи на Туманном Альбионе (в 21:00) и после финального свистка обсудят события поединка.

Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

22 октября (четверг)

«Байер» — «Ницца» 19:55 «Футбол 1»

«Наполи» — «АЗ» 19:55 «Футбол 3»

«Лестер» — «Заря» 22:00 «Футбол 2»

«Селтик» — «Милан» 22:00 «Футбол 1»

«Брага» — АЕК 22:00 «Футбол 3»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтер».

Фото ФК «Заря»

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