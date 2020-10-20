Хабиб – Гэйтжи: прогнозы букмекеров на чемпионский бой в UFC

В субботу, 24 октября, на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 254, главным боем которого станет поединок между обладателем чемпионского пояса в легком весе непобедимым россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28 побед) и временным чемпионом легкого дивизиона американцем Джастином Гэйтжи (21 победа, 2 поражения).

Последний раз Хабиб выходил в октагон более года назад — в сентябре 2019-го Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Дастина Порье и второй раз защитил свой титул. Гэйтжи, в свою очередь, в мае 2020-го сенсационно победил своего соотечественника Тони Фергюсона, длительное время претендовавшего на бой с Хабибом, и отобрал у него титул временного чемпиона UFC.

Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом россиянина, выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит спорт»: победа Хабиба — 1,28, победа Гэйтжи — 4,00; досрочная победа Хабиба — 1,80, победа Хабиба по очкам — 3,20, досрочная победа Гэйтжи — 5,00, победа Гэйтжи по очкам — 11,00.

«Париматч»: победа Хабиба — 1,30, победа Гэйтжи — 3,90; досрочная победа Хабиба — 1,75, победа Хабиба по очкам — 3,55, досрочная победа Гэйтжи — 5,40, победа Гэйтжи по очкам — 7,25.

«Марафон»: победа Хабиба — 1,34, победа Гэйтжи — 3,92; досрочная победа Хабиба — 1,79, победа Хабиба по очкам — 3,78, досрочная победа Гэйтжи — 6,60, победа Гэйтжи по очкам — 7,60.

1ХBET: победа Хабиба — 1,368, победа Гэйтжи — 3,98; досрочная победа Хабиба — 1,72, победа Хабиба по очкам — 3,82, досрочная победа Гэйтжи — 6,60, победа Гэйтжи по очкам — 7,40.

William Hill: победа Хабиба — 1,28, победа Гэйтжи — 3,60; досрочная победа Хабиба — 1,83, победа Хабиба по очкам — 3,20, досрочная победа Гэйтжи — 4,50, победа Гэйтжи по очкам — 10,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый Флойд Мейвезер готов драться с Хабибом и Макгрегором за гонорар в 600 млн долларов.

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