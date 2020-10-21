Украинский тренер возглавил европейский клуб

47-летний украинский специалист Дмитрий Михайленко, подавший в отставку с поста главного тренера «Днепра-1» на старте нынешнего сезона, трудоустроился в Европе.

Наш соотечественник возглавил кипрский «Пафос». Примечательно, что сам Михайленко знаком с чемпионатом Кипра не понаслышке — в 2007—2009 годах полузащитник выступал за клуб APOP, с которым стал обладателем Кубка страны в 2009-м.

«Я горжусь тем, что мне доверили команду. Я пришел в „Пафос“ с открытым сердцем и большими амбициями. Одни из лучших эмоций, которые я получал на протяжении своей карьеры, — это завоевание Кубка Кипра вместе с APOP. Я вернулся на Кипр, чтобы передать свой опыт и разделить яркие эмоции с фанатами клуба», — сказал украинский специалист в интервью клубному сайту «Пафоса».

Отметим, что «Пафос», в составе которого уже выступают два наших соотечественника — вратарь Артур Рудько и полузащитник Орест Кузык, — занимает в стартовавшем чемпионате Кипра восьмое место, набрав после семи туров 8 очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Роман Григорчук сменил Юрия Вернидуба в солигорском «Шахтере».

Фото Twitter ФК «Пафос»

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