Обладатель трофея «Бавария» унизил в Лиге чемпионов «Атлетико»: видеообзоры матчей

В среду, 21 октября, на футбольных полях Старого Света завершилась программа 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Игровой день начался с громкой сенсации в пригороде Мадрида, где «Шахтер» в значительно ослабленном составе одолел «Реал», а завершился разгромной победой действующего обладателя трофея «Баварии» над далеко не слабым «Атлетико» (12-й подряд успех мюнхенцев в турнире!).

Лига чемпионов. 1-й тур

Группа B

«Реал» (Испания) — «Шахтер» (Украина) — 2:3 (Модрич, 54, Винисиус, 59 — Тете, 29, Варан, 33, в свои ворота, Соломон, 42).

«Интер» (Италия) — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 2:2 (Лукаку, 49, 89 — Бенсебаини, 63, с пенальти, Хофманн, 84).

Группа A

«Зальцбург» (Австрия) — «Локомотив» (Россия) — 2:2 (Собослои, 45, Юнузович, 50 — Эдер, 19, Лисакович, 75).

«Бавария» (Германия) — «Атлетико» (Испания) — 4:0 (Коман, 28, 72, Горецка, 42, Толиссо, 66).

Группа C

«Олимпиакос» (Греция) — «Марсель» (Франция) — 1:0 (Ахмед Хассан, 90+1).

«Манчестер Сити» (Англия) — «Порту» (Португалия) — 3:1 (Агуэро, 17, с пенальти, Гюндоган, 65, Торрес, 73 — Диас, 14).

Восстановившийся после травмы игрок сборной Украины Александр Зинченко всю встречу провел на скамейку запасных «горожан».

Группа D

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Аталанта» (Испания) — 0:4 (Сапата, 26, Гомес, 36, Муриэль, 42, Миранчук, 89).

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский пропустил поединок в Дании из-за повреждения. Но и без него коллектив из Бергамо, забивающий в четырех из пяти последних матчей в ЛЧ три и больше мячей, сумел уничтожить «Мидтьюлланд».

«Аякс» (Нидерланды) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:1 (Тальяфико, 35, в свои ворота).

Напомним, что поединки второго тура Лиги чемпионов состоятся уже на следующей неделе. «Шахтер» 27 октября примет на столичном «Олимпийском» «Интер», а «Динамо» 28 октября будет гостить в Будапеште у «Ференцвароша» Сергея Реброва.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в стартовой игре Лиги чемпионов уступило в Киеве «Ювентусу».

Фото uefa.com

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