Кто мать, а кто дочь?: чемпион мира по футболу тепло поздравил красавицу-падчерицу с днем рождения

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании 33-летний Сеск Фабрегас, который в свое время швырнул кусок пиццы в Алекса Фергюсона, трогательно поздравил свою 21-летнюю красавицу-падчерицу Марию с днем рождения.

«Не могу поверить, что мы начали это путешествие, когда тебе было всего 9 лет, или в то, что тебе уже исполнился 21 год. Твоя мать проделала выдающуюся работу, она вырастила чудесно доброго и дорогого человека, и я очень горжусь тем, что меня называют твоим отчимом. Оставайся такой же скромной и дорогой для меня. Дай тебе Бог здоровья, наслаждайся прекрасным днем​​», — написал Сеск Фабрегас в Instagram.

Отметим, что с матерью девушки Даниэллой Семаан, которая старше футболиста на 12 лет, игрок «Монако» познакомился, когда та еще была замужем за ливанским миллиардером Эли Тактуком. Папарацци опубликовали фото пары, после чего брак Даниэллы распался. В 2013-м у них с Сеском родилась первая дочь Лия, в 2015-м — вторая Капри, а в 2017-м они стали родителями сына Леонардо. Еще двое детей, в том числе Мария, у Даниэллы от первого брака. Кстати, супруга Фабрегаса находится в такой прекрасной форме, что сразу, кто мать, а кто дочь, и не скажешь.

«Мой первый ребенок, моя первая любовь. С днем рождения тебя, дорогая. Я не знаю, как я тебя заслужила! Ты моя мечта, и я просто обожаю тебя», — написала Даниэлла в своем Instagram.

Кстати, Сеск и Даниэлла отгуляли свадьбу лишь два года назад. Причем — дважды. Первое торжество прошло в Англии, во дворце Кливден, построенном на высоком холме над Темзой в 1850-х годах, а второе — на Ибице. Организатором свадьбы, на которой присутствовали все дети игрока, выступила старшая дочь невесты Мария, она же стала bridesmaide, или подружкой невесты.

Сеск с супругой и детьми

Напомним, что Сеск Фабрегас до перехода в «Монако» блистал в составе «Барселоны», «Арсенала» и «Челси», завоевав на клубном уровне 13 трофеев. Дебютировав в составе сборной Испании в матче ЧМ-2006 против Украины в 19 лет и 41 день, он стал самым молодым футболистом в истории национальной команды, игравшим на чемпионате мира. С 15 голами и 31 результативной передачей в 110 сыгранных поединках Сеск Фабрегас — лучший ассистент в истории сборной Испании.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сеск Фабрегас проспорил одноклубнику Range Rover.

Фото Instagram, thesun.co.uk

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