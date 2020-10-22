Где и когда смотреть онлайн Хабиб — Гэйтжи: расписание трансляций боя года в UFC

В субботу, 24 октября, в рамках вечера единоборств на специально построенном во время пандемии коронавируса «Бойцовском острове» UFC в Абу-Даби состоится поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 70,3 кг) между непобежденным чемпионом промоушена, 32-летним россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28 побед, 8 из них — нокаутом), который в июле похоронил отца, и временным чемпионом, 31-летним американцем Джастином Гэйтжи (22 победы, 19 из них — нокаутом, 2 поражения).

Напомним, что Хабиб, который за свою карьеру проиграл лишь один раунд (третий — Конору Макгрегору), завоевал чемпионский пояс в 2018 году, победив единогласным решением судей Эла Яквинту из США. После этого россиянин провел две успешные защиты титула: сначала он в октябре 2018-го в четвертом раунде «задушил» ирландца Конора Макгрегора на UFC 229, а потом — в сентябре 2019-го в третьей пятиминутке американца Дастина Порье на UFC 242.

Что же касается бывшего борца Джастина Гэйтжи, то он известный нокаутер (19 нокаутов в 24 боях!). В шести поединках, кроме призовых, ему семь раз доставались бонусы по 50 тысяч долларов за лучший бой или выступление вечера. Напомним, что американец получил право на титульный бой после сенсационной победы над соотечественником Тони Фергюсоном в мае.

Накануне Хабиб и Джастин провели в Абу-Даби дуэль взглядов. Бойцы пожали друг другу руки, несколько секунд поиграли в гляделки и сфотографировались со своими поясами. Словом, обошлось без провокаций.

В прямом эфире поединок Хабиб — Гэйтжи в Украине покажет телеканал Setanta Sports (начало основного карда — в 21:00 по киевскому времени, а центрального поединка UFC 254 — ориентировочно в 22:50). Также прямой эфир из Абу-Даби запланирован на канале UFC Fight Pass, на онлайн-площадке Wink, и на телеканале «РЕН ТВ» (Россия).

Вечер смешанных единоборств. UFC 254. Абу-Даби (ОАЭ)

24 октября (суббота)

Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Джастин Гэйтжи (США) 22:50 Setanta Sports, «РЕН ТВ» (Россия)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогноз на бой Нурмагомедов — Гэйтжи в рамках, пожалуй, крупнейшего шоу UFC в 2020 году.

Фото Twitter UFC

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