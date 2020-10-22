Переносов не будет: Ирина Дерюгина подтвердила, что домашний чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится в ноябре

Вице-президент Федерации гимнастики Украины и главный тренер национальной сборной Ирина Дерюгина в интервью «РБК-Украина» развеяла слухи о возможном повторном переносе 36-го по счету чемпионата Европы по художественной гимнастике, который должен состояться в столичном Дворце спорта в конце ноября.

«С первых дней пандемии мы вместе с президентом Европейского гимнастического союза Фаридом Гаибовым прорабатывали такой вариант: чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Баку, а по художественной — в Киеве, мы взялись за организацию этого события. И я убеждена, что его достойное проведение, невзирая на объективные трудности, будет нашей общей огромной победой. Сейчас мы полностью поглощены подготовкой к ноябрьскому чемпионату Европы», — заявила Ирина Дерюгина.

Эти соревнования станут крупнейшим международным турниром в Украине со временен начала пандемии: в столицу Украины пожалуют спортсменки из 39 стран, которые примут участие как в индивидуальных, так и в групповых выступлениях.

Однако определенные изменения первенство все же претерпит. Так, по словам Дерюгиной, европейское первенство будет проходить без зрителей, а лицензии на Олимпиаду в Киеве разыгрываться не будут:

«Это было решением Европейского гимнастического союза. Они просто побоялись, что не все будут в хорошей форме. Это уже свершившийся факт. Важно, что останутся соревнования. У Украины есть лицензия на Олимпиаду, поэтому нас это сильно не волнует», — подчеркнула она.

Напомним, изначально чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был пройти в Киеве с 21 по 24 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Позже Европейский гимнастический союз определил новые даты проведения соревнований — с 26 по 29 ноября.

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