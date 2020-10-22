Лысый Криштиану Роналду сдал еще один положительный тест на коронавирус

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом и находящийся на самоизоляции в Турине, снова сдал положительный тест на COVID-19, сообщает marca.com со ссылкой на Correio da Manha. А это означает, что лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов не сможет принять участие 28 октября в еврокубковой дуэли в Турине против «Барселоны» (по требованиям УЕФА, чтобы вернуться на поле после заражения, каждый игрок должен сдать отрицательный тест минимум за неделю до игры).

Правда, «Юве» все еще надеется, что очередная дуэль Криштиану Роналду и Лионеля Месси состоится. Итальянский клуб уповает на то, что вирус футболиста уже находится в незаразном состоянии и просит УЕФА разрешить Криштиану Роналду пройти новый тест за 48 часов до игры и, в случае отрицательного результата, разрешить сыграть.

Кстати, накануне 35-летний португалец, у которого болезнь проходит бессимптомно, показал подписчикам в Instagram свой новый имидж — футболист побрился налысо.

«Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми вами препятствиями», — написал Криштиану Роналду.



В текущем сезоне серии А форвард провел за «Ювентус» два матча, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» без Криштиану Роналду победил в матче Лиги чемпионов «Динамо».

Фото Instagram, record. pt

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