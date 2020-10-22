Минздрав принял решение по болельщикам на матче Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер»

Чемпион Украины «Шахтер», сенсационно выигравший на поле «Реала» матч Лиги чемпионов, сможет рассчитывать на поддержку болельщиков в первой еврокубковой игре сезона на своем поле (как известно, во вторник, 27 октября, подопечные Луиша Каштру в 19:55 сыграют на столичном «Олмпийском» против миланского «Интера»).

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, «Шахтер» получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины и сможет заполнить трибуны главной спортивной арены страны на 15 процентов (игру с итальянским грандом смогут посетить до 10,5 тысячи болельщиков).

Кстати, ФК «Шахтер» уже объявил о начале реализации билетов на матч против «Интера», который, напомним, разгромил «оранжево-черных» в полуфинале прошлой Лиги Европы. В свободную продажу билеты стоимостью от 150 до 800 гривен поступят в субботу, 24 октября (купить их можно будет на официальном сайте и в приложении Shakhtar Tickets).

В этом же день горняки на столичном стадионе имени Виктора Банникова проведут без болельщиков поединок УПЛ против полтавской «Ворсклы» (начало — в 14:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Интер» в стартовой игре Лиги чемпионов спасся от поражения в домашнем матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Фото ФК «Шахтер»

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