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Спорт

Легендарный чемпион мира по футболу сделал важное заявление

19:13 22 октября 2020
Марчелло Липпи

Первый в истории футбольный специалист, выигравший с подопечными чемпионат мира и Лигу чемпионов, 72-летний экс-наставник «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи, объявил о завершении тренерской карьеры.

«Я определенно завершил карьеру тренера. Похоже, этого достаточно. Может, я мог бы быть полезен на других должностях, посмотрим. Но до весны ничего определенного сказать не могу», — цитирует знаменитого итальянца, еще в прошлом году работавшего со сборной Китая, gazzetta.it.

Отметим, что Марчелло Липпи (кстати, экс-футболист «Самдории») — один из самых титулованных футбольных специалистов мира, выигравший за карьеру 19 трофеев. В его тренерском активе, кроме «золота» ЧМ-2006, числятся пять титулов чемпиона Италии, один Кубок и четыре Суперкубка этой страны. Также Липпи выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат (трижды), Кубок Китая и Лигу чемпионов Азии.

В 2006 году специалист выиграл со сборной Италии чемпионат мира

Будучи футболистом, Марчелло Липпи играл на позиции либеро за «Сампдорию»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый высокооплачиваемый тренер мира Марчелло Липпи стал безработным.

Фото Getty Images, The National

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