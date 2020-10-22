ФИФА объявила, когда Украина узнает соперников отборе к ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) официально назвала дату жеребьевки европейской квалификации отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Церемония состоится 7 декабря в Цюрихе, сообщает пресс-служба ФИФА.

Всего в жеребьевке квалификации ЧМ-2022 примут участие 55 сборных (в том числе команда Украины, поднявшаяся в рейтинге ФИФА на 23-е место), 13 из которых завоюют путевки на мундиаль.

Команды будут разбиты на 10 групп: в пяти выступят по шесть сборных, а еще в пяти — по пять (каждый с каждым сыграет в гостях и дома). Победители групп попадут в финальный турнир напрямую.

В тоже время 10 команд, занявших в группах вторые позиции, и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 сразятся в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов. Сначала 12 участников в стыковых полуфинальных матчах определят шестерку сильнейших, а затем, в финальных — трио команд. Они и получат еще три путевки в Катар.

Квалификация ЧМ-2022 в европейской зоне должна стартовать в марте 2021-го, а завершится поединками плей-офф в марте 2022-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Андрея Шевченко в поединке группе Лиги наций победила сборную Испании.

Фото Twitter ФИФА

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