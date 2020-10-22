«Заря» разгромлена на поле экс-чемпиона Англии: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 22 октября, состоялись матчи 1-го тура групповой стадии Лиги Европы, в которой Украину представляет бронзовый призер УПЛ луганская «Заря».

Лига Европы. 1-й тур

Группа G

«Лестер» (Англия) — «Заря» (Луганск, Украина) — 3:0

«Заря»: Шевченко, Фаворов (Руфати, 76), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 76), Назарина, Юрченко, Иванисеня, Кочергин (Гринь, 85), Лунев (Гладкий, 65), Кабаев (Перович, 65).

Голы: Мэддисон (28), Барнс (45), Ихеаначо (67).

Волею жребия подопечным Виктора Скрипника выпало дебютировать в еврокубковом сезоне гостевым поединком против экс-чемпиона Англии «Лестера», чей состав дороже общей стоимости футболистов «Зари» в 27 (!) раз.

Игроки украинской команды довольно надежно начали дебютный матч Скрипника-тренера в основной сетке еврокубков и даже создали у ворот англичан стопроцентый голевый момент, но Шмайхель-младший в ближнем бою сумел переиграть Кабаева.

А вот «Зарю» футболисты «Лестера» за ошибки не простили. На 28-й минуте Хомченовский «обрезался» у своей штрафной площадки, и англичане воспользовались оплошность сполна. Удар Барнса отразила штанга, но Мэддисону никто не помешал протолкнуть мяч в пустые ворота — 1:0. А перед самым перерывом уже сам Барнс, словно на мопеде, «въехал» в штрафную «Зари» и хладнокровно переиграл голкипера — 2:0.

После перерыва парад ошибок подопечных Скрипника, к сожалению, продолжился. На 67-й минуте кандидат в сборную Украины Иванисеня на ровном месте подарил мяч Ихеаначо, и нигериец с радостью огорчил Шевченко — 3:0.

В 37-м по счету поединке в еврокубках «Заря» потерпела свое первое поражение с крупным счетом (ранее в пассиве «Зари» было шесть поражений со счетом 0:2 — от «Фенербахче», «МЮ», «Герты», «Атлетика» и дважды от «Эстерсунда»).

Видеообзор первого тайма

3:0 Ихеаначо (67-я мин.)

В другом поединке в группе португальская «Брага» в родных стенах разгромила греческий АЕК, за который играли украинцы Чигринский (до 61-й минуты) и Шахов (весь матч), — 3:0 (Галено, 44, Паулиньо, 78, Рикарду Орта, 88).

Группа A

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Рома» (Италия) — 1:2.

ЦСКА (Болгария) — «Клуж» (Румыния) — 0:2.

Группа B

«Дандолк» (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия) — 1:2.

«Рапид» (Австрия) — «Арсенал» (Англия) — 1:2.

Группа C

«Байер» (Германия) — «Ницца» (Франция) — 6:2.

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Славия» (Чехия) — 3:1.

Группа D

«Стандард» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2.

В компенсированное время встречи при счете 1:0 в пользу гостей во время атаки «Стандарда» полузащитник шотландцев Кемар Руф перехватил мяч недалеко от своей штрафной площадки, прошел нескольких соперников к центральной линии поля, после чего нанес удар по воротам хозяев. Мяч полетел по высокой траектории и застал врасплох вратаря Арно Бодара. Как сообщает Opta, этот гол стал рекордным в истории Лиги Европы с точки зрения дистанции, с которой он забивался. Руф нанес удар, находясь в 54,6 ярда (около 50 метров) от ворот «Стандарда».

«Лех» (Польша) — «Бенфика» (Португалия) — 2:4.

Группа E

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — «Гранада» (Испания) — 1:2.

ПАОК (Греция) — «Омония» (Кипр) — 1:1.

Группа F

«Наполи» (Италия) — АЗ (Нидерланды) — 0:1.

«Риека» (Хорватия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:1.

Группа H

«Спарта» (Чехия) — «Лилль» (Франция) — 1:4.

«Селтик» (Шотландия) — «Милан» (Италия) — 1:3.

Группа I

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:0.

«Вильярреал» (Испания) — «Сивасспор» (Турция) — 5:3.

Группа J

«Тоттенхэм» (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 3:0.

«Лудогорец» (Болгария) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:2.

Группа К

«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА (Россия) — 1:1.

«Динамо» (Хорватия) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 0:0.

Группа L

«Хоффенхайм» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:0.

«Слован» (Чехия) — «Гент» (Бельгия) — 1:0.

Напомним, что во втором туре групповой стадии Лиги Европы команда Виктора Скрипника 29 октября примет на «Славутич-Арене» в Запорожье португальскую «Брагу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в Лиге чемпионов сенсационно победил в пригороде Мадрида «Реал».

Фото uefa.com

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