Заместитель Бога по футболу: легендарному Пеле исполнилось 80 лет

Как-то у Пеле в разгар его звездной карьеры спросили: «Появится ли когда-нибудь в футболе второй Пеле?» «Исключено! — не растерялся бразилец. — Мои родители уже давно свернули производство».

Когда легендарный футболист заканчивал играть, я, признаться, только-только пошел в школу. Да и живьем видел его всего-то раз — 20 лет назад во время финального матча чемпионата Европы на стадионе «Де Кюйп» в Роттердаме. Но как не верить очевидцам его карьеры: второго такого мастера в истории футбола не было. Пеле, без преувеличения, знает весь мир. И это не пустые слова. Социологическое исследование, проведенное в разных уголках планеты, дало просто потрясающий результат: 95 человек из 100 опрошенных точно знали, кто такой Пеле.

Он футболист номер один прошлого века и единственный на планете игрок — трехкратный чемпион мира. Но наверняка самый яркий алмаз в его короне — титул лучшего спортсмена XX века, которым Пеле наградил Международный олимпийский комитет. А ведь бразилец не только не был олимпийским чемпионом, но и… ни разу не участвовал в Олимпийских играх. 23 октября Пеле исполняется 80 лет.

10 фактов из жизни Короля футбола

«Король и один из его болельщиков»: Пеле и… Папа Римский

1. Знакомством с ним гордились и гордятся многие знаменитости — от Шарля де Голля до Тони Блэра. А фотография, на которой президент США Роберт Кеннеди обнимает в раздевалке стадиона «Маракана» стоящего рядом с душем намыленного Пеле, обошла весь мир. Похожа на красивую легенду и невыдуманная история о прекращении на одни сутки бушевавшей в Заире гражданской войны. Враждующие стороны просто захотели посмотреть матч с участием Пеле. Когда «Сантос» уехал, война возобновилась…

Много писали о бедняке, который прошел через всю Африку из Кейптауна в Касабланку, чтобы попасть на матч с участием Короля футбола (кстати, это прозвище закрепилось за Пеле после 1961 года. Так его впервые окрестила французская пресса во время турне «Сантоса» по этой стране). А в июле 1995 года еще один африканец в трюме американского сухогруза зайцем переправился через Атлантику, и пешком прошел всю Бразилию, чтобы увидеться с Пеле — попросить… помирить воюющие в Руанде племена тутси и хуту.

Популярность «заместителя Бога по футболу» была столь высока, что тысячи бразильских мальчишек стали учиться грамоте только для того, чтобы прочесть его первую книгу «Я — Пеле», вышедшую после чемпионата мира 1958 года. Да о чем говорить, если никого в Бразилии нисколько не удивила опубликованная однажды в газете подпись под фотографией: «Король и один из его болельщиков». На снимке были изображены Пеле и… Папа Римский.

2. Эдсон Арантес дос Насименто (настоящее имя Пеле) родился в маленьком поселке Трес-Корасаес на юго-востоке Бразилии в ночь на 23 октября 1940 года. Отец маленького Эдсона Дондиньо был неудавшимся футболистом. И когда будущий гений разбивал стекла мячом, мать ругала мальчишку, предсказывая нищенскую, как и у его папаши, жизнь. Кстати, первое, что сделал Пеле, став богатым, купил матери дом. Подростком же Дико (так ласково его называли в семье) зарабатывал деньги починкой обуви и мечтал стать… пилотом.

Пеле его прозвали еще в детстве. Откуда взялось это прозвище и что оно означает, точно не знает ни сам легендарный бразилец, ни кто-либо из его родных и друзей. В португальском языке оно созвучно слову «кожа», хотя, возможно, корни у слова арабские (в детстве Пеле приходилось общаться с эмигрантами из Сирии и Ливана). Или еврейские. На иврите «пеле» значит «чудо».

Правда, у Короля футбола все-таки есть своя версия: «Мой отец играл за „Бауру Атлетико“. Был голкипер по имени Биле, соперник моего отца. И ребята, чтобы меня позлить, начали называть меня Биле, что позже переросло в Пеле. Я дрался с ними, потому что прозвище мне не нравилось. А вы знаете, что, когда тебе не нравится прозвище, оно к тебе прирастает».

3. Любимая цифра Пеле — 7. В футбол он начал играть в 7 лет, а первая его команда называлась «7 сентября». Удивительно, но и первый свой гол на поприще профессионального футболиста 15-летний паренек забил тоже 7 сентября, а чемпионом мира стал в 17 лет. Именно столько было Пеле в 1958 году на чемпионате мира в Швеции, когда сборная Бразилии первый раз в своей истории стала сильнейшей на планете, а юного Пеле признали лучшим игроком турнира. Очень даже к месту будет вспомнить и о том, что официально признанных детей у любвеобильного бразильца тоже семеро.

Первый раз бразилец стал чемпионом мира в 17 лет

4. За свою яркую футбольную карьеру в 1363 сыгранных поединках он наколотил в ворота соперников 1281 гол! Бывало, забивал по два, три, четыре мяча, а 21 ноября 1964 года Пеле провел свой самый результативный матч, 8 (!) раз поразив ворота «Ботафого». При этом мало кто знает, что несколько раз он играл в официальных поединках… вратарем «Сантоса». А вообще, Пеле — единственный в мире футболист, 1000-й гол которого стал поводом для общенационального праздника. Министерство связи Бразилии даже выпустило миллионным тиражом специальную почтовую марку, а мяч, которым был забит тот памятный гол, спустя годы продали на аукционе в Сан-Пауло за 22 тысячи 400 долларов.

Видео 1000-го гола Пеле

Секрет мастерства Пеле кроется в его феноменальных физических данных и огромном трудолюбии. Известно, что на пике своей спортивной карьеры форвард пробегал 100-метровую дистанцию меньше чем за 11 секунд, совсем немного уступая показателям профессиональных легкоатлетов-спринтеров. А, обладая не самым большим по футбольным меркам ростом (173 см), прыгал в высоту… на два метра (для сравнения: установленный в 1963 году советским легкоатлетом Валерием Брумелем мировой рекорд 2 метра 28 сантиметров продержался восемь лет).

5. Однажды в Колумбии «Сантос» бразильца играл с одной из местных команд, матч судил колумбиец. И уже в первом тайме рефери стал изо всех сил помогать соотечественникам: не назначил пенальти за снос Пеле, засчитал гол, забитый в ворота «Сантоса» из офсайда. К началу второго тайма обстановка накалилась. При счете 1:1 судья выгнал с поля Пеле, осмелившегося выразить недовольство очередным ляпсусом арбитра. И тут произошло то, чего никогда еще не знала история футбола: колумбийские болельщики ополчились против своего же колумбийского судьи, подсуживавшего местной команде! Начался скандал, вспыхнули драки, а на трибунах раздался возмущенный вопль: «Мы платим свои деньги, чтобы видеть на поле Пеле, а не этого паяца судью!» В несчастного арбитра полетели яблоки, бутылки, камни.

Дело закончилось тем, что впервые в истории футбола с поля был удален… судья! Его сменил один из помощников, взявший в руки свисток вместо флажка.

Первым же решением нового судьи было требование о возврате на поле Пеле, который вышел, сопровождаемый бурей оваций. Матч был продолжен, бразилец забил свой «обязательный» гол, «Сантос» выиграл — 3:1, болельщики остались довольны.

В футболке «Сантоса»

Вместе с Сильвестром Сталлоне знаменитый бразилец снимался в фильме «Побег к победе»

6. За свою жизнь Пеле был женат трижды. От первой супруги Розе-Мэри, с которой он сочетался браком в начале 1966 года, у бразильца трое детей — дочери Келли-Кристина, Дженифер и сын Эдиньо, позже без особого успеха защищавший ворота «Сантоса» и угодивший в тюрьму за наркотики. Кстати, после того как в семье Короля футбола родился третий ребенок, Пеле сделал себе операцию по перевязке семявыводящих протоков и естественным путем зачать детей уже не мог. Бразилец пошел на такой шаг, чтобы избавить супругу от нежелательных беременностей. До поры до времени в звездной семье царила идиллия, но в 1978 году супруги развелись. К чести обоих — без битья посуды, истерик и взаимных обид. К тому же Розе-Мэри и дети получили достойную компенсацию.

Вторично 53-летний Пеле женился лишь в апреле 1994-го на 34-летней блондинке Ассирии, враче-психологе. Свадьбу сыграли в Ресифи, родном городе невесты. По такому случаю городские власти подсуетились: улицы, по которым двигался кортеж с новобрачными, были заново вымощены, а дома покрашены. На празднестве присутствовали не только родственники, но и 300 приглашенных со всей страны гостей, которых 170 полицейских ограждали от тысяч фанатов, бравших штурмом католическую церковь.

Брак с Ассирией обогатил светскую хронику еще одной пикантной деталью, которую принялись смаковать на великосветских раутах и в пивных барах по всей стране: Ассирия заявила о желании… иметь детей от любимого супруга. Казалось, это невозможно, но после консультаций с врачами США Ассирия все же забеременела. Правда, в результате искусственного оплодотворения. Спустя девять месяцев в семье Пеле родились разнополые близнецы — Селесте и Джошуа.

Третья избранница бразильца — Марсия Сибела Аоки, которая моложе Пеле на 25 лет. С ней Король футбола познакомился еще в 1980-е, а жить вместе пара начала в 2010-м. Однако узаконить свои отношения молодожены решили только спустя пять лет.

7. Неплохо «потрудился» темнокожий красавец и на стороне. Внебрачных детей у него по крайней мере двое. В 2002 году Пеле признал своей дочерью некую Флавию Кристину Курц де Карвальо. Сейчас ей 52 года, она плод одного из скоротечных романов Короля футбола в 1968-м. А еще одна дочь, Сандра, родилась в 1961 году в результате внебрачной связи Пеле… с домработницей. Отцовство знаменитого бразильца в обоих случаях подтверждено анализами ДНК.

8. Пеле сочинял и сам исполнял свои песни — сентиментальные и не лишенные вкуса. У него неплохой слух и свойственное каждому бразильцу чувство ритма. Король футбола внес посильный вклад в повышение морального духа своей сборной перед чемпионатом мира-2002, записав в студии хит собственного сочинения, который назывался «В борьбе за пятый» (в смысле Кубок мира).

Неоднократно Пеле пробовал себя в роли киноактера, снимаясь в сериалах. Однажды — в холостяцкий период между двумя браками — даже умудрился засветиться в эротическом фильме. Кстати, в свое время первая супруга игрока Розе-Мэри категорически отвергла поступившее ему приглашение проверить свой талант в нескольких постельных сценах с самой Брижит Бардо.

А еще Пеле вместе с Сильвестром Сталлоне снимался в фильме «Побег к победе» в роли предводителя заключенных в фашистском концлагере, проводивших футбольный матч со своими надзирателями. Довольно плодотворно Король футбола поработал и на государственной службе — в качестве министра спорта Бразилии.

С Сильвестром Сталлоне на съемках фильма «Побег к победе»

9. После завершения карьеры кумир болельщиков стал преуспевающим бизнесменом (в свое время состояние Пеле оценивали в 70 миллионов долларов). У него хорошо получается зарабатывать на всем, что может быть связано с его именем. За свою жизнь легендарный футболист чего только не рекламировал: от магнитофонов Sony до дачных домиков на пляже Гуаружа под Сан-Пауло, от авиакомпании «Пан Америкен» до леденцов «Дропс». Единственное табу — реклама спиртных напитков и табачных изделий. А кто же не слышал о его знаменитом, но далеко не самом лучшем кофе «Пеле»?

Правда, бывало в жизни Пеле и такое, что помощники-«доброжелатели» пускали по ветру его солидные сбережения. В 1974-м форвард, казалось, окончательно оставил большой футбол. Но уже через год финансовые трудности заставили его принять предложение американского «Космоса». Отказаться от трехлетнего контракта на 7 миллионов долларов он не мог. К слову, отец Пеле, будучи футболистом, получал жалованье 4,5 доллара в неделю. За три года у Дондиньо набежало бы около 700 долларов. А вот сыну за такой же срок предложили сумму в 10 тысяч раз больше!

Кстати, когда Пеле выступал вы США, было столько игроков, желающих поменяться с ним футболками, что «Космос» решил выдавать каждому футболисту соперника по футболке.

А еще в Нью-Йорке бразилец решил подтянуть свой английский в языковой школе для взрослых и встретил там бывшего «битла» Джона Леннона, который в то время тоже жил в США.

«Леннон учил японский в той же школе, что и я», — написал Пеле в своих мемуарах, вышедших в 2007 году.

По признанию Короля футбола, тогда же Леннон рассказал ему, что во время чемпионата мира 1966 года, проходившего в Англии, «битлы» хотели с ним познакомиться и пришли в отель, где жила бразильская сборная, но их не пустили.

В футболке американского «Космоса»

10. Бразилец всегда был приверженцем здорового образа жизни: по сей день не курит и не пьет спиртное. Даже вино. «В детстве у меня был неприятный опыт, — вспоминал Пеле. — Отец делал вино, а мы, пацаны, ему помогали: разливали из бочки в бутылки. Доступ к напитку был свободный, и я надрался до чертиков. Как же мне было плохо!.. «

Настоящее и прошлое бразильского футбола — Неймар и Пеле

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье Пеле случилось горе.

Фото Getty Images, ФК «Сантос», ФК «Космос»

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