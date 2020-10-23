«Лучший гол, что я видел вживую»: Стивен Джеррард восхищен ударом подопечного с центра поля

Легендарный экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард восхищен голом своего подопечного Кемара Руфа со своей половины поля в поединке Лиги Европы против «Стандарда».

«Этот гол — момент гениальности, Руф показал мировой класс. Я профессионально играл в футбол с 1998 года, и это лучший гол, что я когда-либо видел вживую.

Руф подхватывает мяч в 15 метрах от нашей штрафной площадки. Ему хватает сил, чтобы обвести двух соперников и оттеснить третьего, а потом переиграть оппонента самым ужасным способом из всех возможных. И после всего этого он все видит, и у него достаточно мощи и класса, чтобы забить с 50 метров. Не думаю, что я когда-либо видел гол лучше этого, и не думаю, что увижу", — цитирует Стивена Джеррарда Goal.com.

Видеообзор матча «Стандард» — «Рейнджерс» — 0:2

Напомним, что гол-шедевр 27-летнего форварда с Ямайки Руфа на 90+3-й минуте помог «Рейнджерс» дожать бельгийцев в Льеже (2:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист из MLS Эрик Уртадо забил гол-красавец в стиле Марко ван Бастена.

Фото Twitter ФК «Рейнджерс»



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