Стала известна сумма гонорара Усика за бой с Чисорой

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 нокаутом) заработает за долгожданный бой против Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), который состоится 31 октября на «Уэмбли Арене» в Лондоне (рядом со знаменитым стадионом «Уэмбли»), в два с половиной раза меньше, чем британец, сообщает totalsportal.com.

По информации издания, украинец по итогам боя без зрителей может рассчитывать на 1,5 млн фунтов стерлингов (почти 2 млн долларов), а его соперник — на 4 млн в британской валюте (5,2 млн долларов).

Изначально планировалось, что Усик заработает за поединок 2,9 млн долларов, а Чисора — 9 миллионов (еще 3,9 млн должен был забрать себе промоутер Эдди Хирн). Но для этого нужно было, чтобы бой состоялся на заполненной арене О2. Но в условиях пандемии коронавируса это невозможно.

Как известно, прямую трансляцию поединка Усик — Чисора в Украине можно будет посмотреть на онлайн-площадке Megogo.

Напомним, что бой украинца и британца должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Боксеры даже провели совместную пресс-конференцию, но из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось перенести встречу.

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