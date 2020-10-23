Удар ниже пояса: босс украинского бокса призвал голосовать за россиянина на выборах президента AIBA

Федерация бокса Украины (ФБУ) в лице ее президента Владимира Продивуса (на фото — справа) поддержала кандидатуру генсека Федерации бокса России Умара Кремлева (на фото — слева) на предстоящих выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA).

В качестве подтверждения портал champion.com.uа опубликовал копию письма за подписью босса ФБУ.

«Я уверен, что Умар Назарович Кремлев — лучший и самый достойный кандидат на пост президента AIBA, который обладает всеми качествами быть президентом. Он человек, который действительно любит бокс, знает и понимает этот вид спорта и его проблемы, а также его уважают среди представителей национальных федераций. Он способен построить стратегию развития олимпийского бокса и стать гарантом построения профессионального диалога с Международным олимпийским комитетом», — говорится в заявлении Владимира Продивуса.

«Я убежден, что в будущем этот человек сможет оправдать надежды всей боксерской общественности и увеличить славные традиции нашего спорта. Украинская федерация бокса поддерживает нашего друга Умара Кремлева на предстоящем конгрессе», — также отмечается в письме.

Отметим, что регистрация кандидатов на пост главы AIBA финиширует 2 ноября. Кроме Кремлева, на данный момент выдвинуты еще четыре кандидатуры. Выборы состоятся на очередном конгрессе AIBA 12−13 декабря.

Кстати, полгода назад Умар Кремлев поддержал знаменитых украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которых после съемок в российском фильме о церкви внесли в базу «Миротворца», выразив готовность предоставить им российское гражданство, «если десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что офис главы Федерации бокса Украины Владимира Продивуса обстреляли из гранатомета.

Фото EUBC

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