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Спорт

Болид гонщика Формулы-1 загорелся прямо на трассе

19:21 23 октября 2020
Болид Пьера Гасли

В пятницу, 23 октября, вторая тренировочная сессия Гран-при Португалии на трассе Формулы-1 «Алгарве» была прервана из-за инцидента за 45 минут до конца заездов. Красные флаги на автодроме появились из-за возгорания болида «Альфа Таури», за рулем которого находился сенсационный победитель сентябрьского Гран-при Италии Пьер Гасли.

Благо, 24-летний французский гонщик сумел съехать с трассы и покинуть машину. А прибывшие спасатели затушили горевшую силовую установку, после чего болид был эвакуирован с трассы.

Напомним, что по итогам 11 этапов Пьер Гасли с 53 очками занимает в общем зачете Формулы-1 10-ю позицию. А лидируют пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (230 пунктов), Валттери Боттас (161), а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (147). В Кубке конструкторов топ-тройка команд выглядит так: «Мерседес» (391 очко), «Ред Булл» (211) и «Ресинг Пойнт» (135).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гран-при Бельгии был омрачен жуткой аварией на трассе.

Фото Twitter Formula 1

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