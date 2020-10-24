Пока муж работает: жена Сергея Реброва порадовала огненными пляжными фото

В то время, как Сергей Ребров успешно начал с «Ференцварошем» сезон в национальном чемпионате и впервые за 25 лет вывел венгерскую команду в групповой турнир Лиги чемпионов, вторая половинка украинского наставника наслаждается пляжным отдыхом на одном из курортов Турции.

Пока возлюбленный работает в насыщенном графике двух игр в неделю, Анна Реброва отправилась на побережье Средиземного моря с двумя сыновьями — четырехлетним Никитой и двухлетним Александром, делясь эффектными фото со своими подписчиками в Instagram.

Напомним, что уже в среду, 28 октября, «Ференцварош» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легкоатлетка Бех-Романчук показала своим подписчикам идеальные формы на пляжных фотографиях.

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