«Барселона» проиграла «Реалу» на «Камп Ноу», пропустив три мяча: видео голов

В субботу, 24 октября, в чемпионате Испании прошло знаменитое «эль классико» — каталонская «Барселона» принимала на своем поле мадридский «Реал».

«Барселона» — «Реал» — 1:3

«Барселона»: Нето, Дест, Пике, Ленгле, Альба (Бретуэйт, 87), Бускетс (Тринкао, 82), де Йонг, Педри (Дембеле, 82), Коутиньо, Фати (Гризманн, 81), Месси.

«Реал»: Куртуа, Начо (Лукас, 43), Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Модрич, 69), Каземиро, Кроос, Асенсио (Родриго, 81), Бензема, Винисиус.

Голы: Фати (8) — Вальверде (5), Серхио Рамос (62, с пенальти), Модрич (90).

Обе команды переживают не лучшие времена. У каталонцев распри внутри клуба, спровоцированные президентом Хосепом Бартомеу и приближенными к нему людьми, что вылилось в желание покинуть «Барселону» ее многолетнего капитана Лионеля Месси. У «Реала» проблемы игрового характера — два подряд поражения, от «Кадиса» в чемпионате (0:1) и «Шахтера» в Лиге чемпионов (2:3) серьезно ударили по амбициям Зинедина Зидана и его подопечных. В частности, заговорили и о скорой отставке французского специалиста.

204-е «эль классико» в истории началось довольно резво, и уже к 8-й минуте команды обменялись забитыми мячами. Сначала Бензема прекрасным пасом вразрез вывел на ворота Вальверде, и тот не сплоховал, пробив мимо вратаря в верхний угол — 0:1.

0:1 — Вальверде (5-я мин.)

Но радость мадридцев длилась недолго — прошел заброс на левый угол штрафной площадки, Альба прострелил во вратарскую, и юный Фати в касание переправил мяч в ворота — 1:1.

1:1 — Фати (8-я мин.).

В первом тайме соперники еще обменялись опасными моментами. Месси, убрав Рамоса, пробивал в ближний угол, но Куртуа благодаря классной реакции спас мадридцев, а буквально в ответной атаке обязан был забивать Бензема после паса Крооса, но пробил прямо в Нето.

Обмен моментами продолжился и после перерыва. И если каталонцы свой не реализовали, когда Коутиньо, замыкая навес Фати, пробил головой с близкого расстояния мимо ворот, то «сливочные» своим воспользовались сполна. Рамос, подключившись на розыгрыш стандарта у чужой штрафной, упал в борьбе с Ленгле, и арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Сам же капитан «Реала» взялся исполнять 11-метровый и не сплоховал — 1:2.

1:2 — Рамос (62-я мин., с пенальти)

Все попытки хозяев отыграться оказались безрезультатными. Более того, на последней минуте основного времени «Барселона» и вовсе пропустила третий мяч — после ошибки Нето на выходе Модрич подхватил мяч, обыграл вратаря и закатил мяч в сетку, тем самым поставив финальную точку — 1:3.

1:3 — Модрич (90-я мин.)

Таким образом, Зидан в очередной раз продемонстрировал, что умеет готовить команду к противостоянию с принципиальным соперником в его же логове — в последних восьми матчах, сыгранных на «Камп Ноу» во всех турнирах, «Реал» одержал пять побед при двух ничьих и всего одном поражении.

В турнирной же таблице нынешнего сезона «Реал» благодаря этой победе вышел в лидеры, набрав 13 очков после шести туров, а вот «Барселона» болтается на непривычном для себя десятом месте с семью баллами после пяти сыгранных матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» урежет зарплаты футболистам.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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