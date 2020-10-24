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Спорт

Плюс один чемпион мира: Шевченко огласил состав на заключительные матчи Лиги наций

20:05 24 октября 2020
Андрей Шевченко

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил расширенную заявку футболистов, которые будут вызваны для подготовки и участия в товарищеском матче с Польшей, а также заключительным поединкам элитного дивизиона Лиги наций против Германии и Швейцарии.

В списке оказалось 32 футболиста, среди которых нашлось место и дебютанту — чемпион мира в составе сборной Украины U20 защитник Виктор Корниенко, в последних матчах ставший основным исполнителем «Шахтера». В целом же больше всего футболистов -десять — в национальную команду делегировало киевское «Динамо».

В целом же в числе вызванных игроков следующие фамилии: вратари — Пятов («Шахтер»), Бущан («Динамо»), Лунин («Реал», Испания); защитники — Кривцов, Матвиенко, Бондарь, Корниенко (все — «Шахтер»), Миколенко, Забарный, Попов, Караваев, Тымчик (все — «Динамо»), Чеберко (ЛАСК, Австрия), Конопля («Десна»), Соболь («Брюгге», Бельгия), Михайличенко («Андерлехт», Бельгия); полузащитники — Степаненко, Коваленко, Марлос (все — «Шахтер»), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков (все — «Динамо»), Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Харатин, Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия), Малиновский («Аталанта», Италия), Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Шахов (АЕК, Греция), Ярмоленко («Вест Хэм», Англия); нападающие — Яремчук («Гент», Бельгия), Мораес («Шахтер»), Супряга («Динамо»).

Отметим, что тренировочный сбор начнется 9 ноября после матчей 9-го тура украинской премьер-лиги. Через два дня, 11 числа, «желто-синие» сыграют в Хожуве товарищеский матч с Польшей, а затем проведут два заключительных поединка элитного дивизиона Лиги наций — 14 ноября против Германии в Лейпциге и 17-го числа со Швейцарией в Люцерне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина поднялась в рейтинге ФИФА с 24-й на 23-ю позицию.

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