«Ференцварош» — «Динамо»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 28 октября, на 23-тысячном стадионе «Ференцварош» в Будапеште киевское «Динамо» проведет матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против одноименного венгерского клуба (начало — в 22:00). Нас ждет дуэль команд Сергея Реброва и Мирчи Луческу!

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ФЕРЕНЦВАРОШ» — «ДИНАМО»

На старте состязаний в группе чемпион Венгрии и вице-чемпион Украины потерпели поражения. «Орлы» на «Камп Ноу» были разгромлены «Барселоной» — 5:1, а «бело-синие» на родном «Олимпийском» уступили «Ювентусу» — 0:2.

С момента единственного (и исторического!) противостояния соперников в еврокубках прошло более 45 лет. В 1975 году «Динамо» в финале Кубка кубков на стадионе «Санкт-Якоб» в Базеле разгромило «Ференцварош» — 3:0 (Онищенко — 2, Блохин).

Видеообзор финала Кубка кубков «Динамо» — «Ференцварош» — 3:0 (14 мая 1975 года)

В предстоящей дуэли букмекеры тоже отдают предпочтение команде из Киева, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Париматч»: победа «Ференцвароша» — 3,60, ничья — 3,35, выигрыш «Динамо» — 2,10.

bwin: победа «Ференцвароша» — 3,30, ничья — 3,30, выигрыш «Динамо» — 2,15.

1xbet: победа «Ференцвароша» — 3,74, ничья — 3,6, выигрыш «Динамо» — 2,12.



bet365: победа «Ференцвароша» — 3,60, ничья — 3,30, выигрыш «Динамо» — 2,10.

William Hill: победа «Ференцвароша» — 3,70, ничья — 3,40, выигрыш «Динамо» — 2,05.

Напомним, что в другом матче в группе G в Турине сыграют итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона».

Положение команд после 1-го тура: 1. «Барселона» — 3 очка; 2. «Ювентус» — 3; 3. «Динамо» — 0; 4. «Ференцварош» — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче украинской премьер-лиги победило «Александрию».

Фото ФК «Динамо»

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter