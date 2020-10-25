Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Интер»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов примет миланский «Интер».
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ШАХТЕР» — «ИНТЕР»
На выходных соперники провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Шахтер» не смог обыграть на столичном НТК им. Банникова полтавскую «Ворсклу», игравшую с 53-й минуты в меньшинстве, — 1:1 (Соломон, 33 — Кулач, 7) и не смог обойти «ворсклян» в турнирной таблице, а также позволив киевскому «Динамо» оторваться уже на четыре очка.
Видеообзор матча «Шахтер» — «Ворскла» — 1:1
Что же касается «Интера», то «неро-адзурри» в непростом поединке одолели на выезде «Дженоа» — 2:0 (Лукаку, 64, Д’Амброзио, 79), благодаря чему вышли на третье место, уступая лидирующим землякам из «Милана» два очка (правда, у «россо-нерри» еще игра в запасе).
Видеообзор матча «Дженоа» — «Интер» — 0:2
В прямой трансляции поединок «Шахтер» — «Интер» покажет в 19:55 телеканал «Футбол 1». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь лиги чемпионов» перед началом встречи в Киеве (в 19:00) и после финального свистка обсудят события на НСК «Олимпийский».
Лига чемпионов. Групповой турнир. 2-й тур
27 октября (вторник)
«Шахтер» — «Интер» 19:55 «Футбол 1», «Матч! Футбол 2»
«Локомотив» — «Бавария» 19:55 «Футбол 3»
«Боруссия» М. — «Реал» 22:00"Футбол 2″
«Аталанта» — «Аякс» 22:00 «Футбол 3»
28 октября (среда)
«Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ» 19:55 «Футбол 1»
«Краснодар» — «Челси» 19:55 «Футбол 2»
«Ференцварош» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 3»
«Ювентус» — «Барселона» 22:00 «Футбол 3»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок «Шахтер» — «Интер».
Фото ФК «Шахтер»132
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