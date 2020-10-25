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Спорт

«Аякс» забил 13 (!) мячей в чемпионате Нидерландов: видеообзор матча

9:59 25 октября 2020
Аякс Нидерланды

Сверхрезультативным получился матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между «Венло» и «Аяксом».

Амстердамцы, которые в позапрошлом розыгрыше дошли до полуфинала Лиги чемпионов, «отгрузили» в ворота соперников 13 (!) мячей. Примечательно, что «Венло» в предыдущих пяти матчах чемпионата пропустил девять мячей, а в одном матче с «Аяксом» — на четыре больше.

Предлагаем насладиться голами на разный вкус в видеообзоре встречи. К слову, статистика ударов в сторону ворот — 45:3 в пользу гостей, а в створ — 23:0!

Пять мячей забил нападающий Лассина Траоре. Последним, кому удавалось подобное в матче национального первенства, был великий форвард амстердамцев Марко ван Бастен 35 лет назад, в 1985-м.

Добавим, что это рекорд результативности высшего дивизиона Нидерландов по забитым голам одной командой в матче. Ранее он также принадлежал «Аяксу», разгромившему в 1972 году «Витесс» — 12:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист клуба MLS Эрик Уртадо поразил чудо-голом в стиле ван Бастена.

Фото Twitter ФК «Аякс»

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