Тайсон Фьюри назвал дату возвращения в ринг

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри, занимающий вторую строчку в престижном рейтинге BoxRec вне зависимости от весовой категории, назвал точную дату своего следующего боя. Правда, интригу все равно оставил.

«Большое объявление, Цыганский король возвращается в Великобританию. 5 декабря, Лондон, соперник уточняется. Не могу дождаться того, чтобы вернуться в ринг и снова делать то, что у меня получается лучше всего», — обратился чемпион к болельщикам на своей странице в Twitter.

Напомним, что Фьюри в феврале завоевал чемпионский пояс по версии WBC, отправив в нокаут доселе непобедимого американца Деонтея Уайлдера. Затем были разговоры о возможной организации третьего боя между боксерами, а также встрече в объединительном поединке с Энтони Джошуа, но в итоге всю конкретику пришлось отложить минимум до 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсона Фьюри обвинили в двуличии.

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