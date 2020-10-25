Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил невероятный рекорд Шумахера

В Альгарве на трассе «Портиман» прошло Гран-при Португалии, которое стало 12-м этапом в нынешнем сезоне Формулы-1.

Судьба как чемпионского титула, так и Кубка конструкторов в нынешнем сезоне практически предрешена — очередной, седьмой в карьере, титул уже фактически в руках британца Льюиса Хэмилтона (за пять этапов до завершения сезона-2020 он опережает своего партнера по команде Валттери Боттаса на 77 очков), а «Мерседес» в соревновании «конюшен» впереди идущего вторым «Ред Булла» на целых 209 баллов.

Впрочем, интрига перед Гран-при Португалии все равно сохранялась. Перед выходом на трассу «Портиман» у Льюиса Хэмилтона и легендарного Михаэля Шумахера было одинаковое количество побед — по 91. В итоге Льюис сделал все возможное, чтобы превзойти невероятное достижение немца — и поул-позицию выиграл в квалификации, которая прерывалась на 45 минут из-за возгорания болида Пьера Гасли, и в самой гонке не дал усомниться в своем преимуществе, опередив на финише своего партнера по команде Боттаса почти на полминуты.

К слову, когда британец финишировал, то организаторы поприветствовали его надписью «92! Новый мировой рекорд».

END OF RACE (LAP 66/66)



Hamilton

Bottas

Verstappen

Leclerc

Gasly

Sainz

Perez

Ocon

Ricciardo

Vettel#PortugueseGP#F1 pic.twitter.com/Sy5wss8RZg — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

Формула-1. Гран-при Португалии

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +25,592

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,508

4. Шарль Леклер («Феррари») — +65,312

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1 круг

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1 круг

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

8. Эстебан Окон («Рено») — +1 круг

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг

10. Себастьян Феттель («Феррари») — +1 круг

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

12. Александер Албон («Ред Булл») — +1 круг

13. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

16. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

18. Николас Латифи («Уильямс») — +1 круг

19. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2 круга

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.

Видеообзор Гран-при Португалии

После двенадцати этапов Формулы-1 общий зачет выглядит так: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 256 очков; 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 179; 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 162; 4. Даниэль Риккардо («Рено») — 80; 5. Шарль Леклер («Феррари») — 75; 6. Серхио Перес («Рейсинг Поинт») — 74; 7. Ландо Норрис («Макларен») — 65; 8. Александер Албон («Ред Булл») — 64; 9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63; 10. Карлос Сайнс («Макларен») — 59.

В Кубке конструкторов ситуация перед 13-м этапом такова: 1. «Мерседес» — 435 очков, 2. «Ред Булл» — 226; 3. «Рейсинг Пойнт» — 141; 4. «Макларен» — 124; 5. «Рено» — 120; 6. «Феррари» — 93; 7. «Альфа Таури» — 77.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Льюис Хэмилтон нарвался на серьезные проблемы из-за призыва наказать полицейских-убийц.

Фото Twitter Formula 1

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