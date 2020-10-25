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Спорт

У игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко родился третий сын

19:48 25 октября 2020
Андрей Ярмоленко с женой Инной

В воскресенье, 25 октября, в семье полузащитника английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, который вместе с «желто-синими» обыграл Испанию в матче Лиги наций, произошло пополнение. Супруга футболиста Инна родила сына, которого счастливые родители назвали Максимом.

«Спасибо Богу и моей жене за эти ощущения. Еще один Ярмоленко», — поделился своими эмоциями Андрей, в семье которого уже подрастают два старших сына Иван и Даниил, опубликовав фото из роддома на своей странице в Instagram.

Сам футболист присутствовал при родах, отыграв накануне в матче английской премьер-лиги против «Манчестер Сити» (1:1). Отметим, что «Вест Хэм» набрал 8 очков после шести туров и занимает 12-е место в турнирной таблице, а наш соотечественник принял участие в семи матчах во всех турнирах за клуб, преимущественно выходя на замену.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-одноклубник Ярмоленко по «Вест Хэму» Хавьер Эрнандес скрывал от жены пол ребенка до самих родов.

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