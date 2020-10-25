«Заря» разгромила игравший вдевятером «Рух»: видеообзоры матчей чемпионата Украины

В воскресенье, 25 октября, тремя матчами в Петровом, Коваливке и Запорожье завершился седьмой тур украинской премьер-лиги.

7-й тур

25 октября (воскресенье)

«Ингулец» (Петрово) — «Мариуполь» — 1:1 (Балан, 6 — Бондаренко, 8). Молодежные составы — 0:2.

«Колос» (Коваливка) — «Минай» — 2:2 (Милько, 19, Данфа, 63 — Нуриев, 17, с пенальти, Шиндер, 62). Молодежные составы — 0:0.

«Заря» (Луганск) — «Рух» (Львов) — 4:0 (Гладкий, 52, Кочергин, 76, Иванисеня, 88, Сайядманеш, 90+2). На 45+3-й минуте удален Гагун, а на 48-й — Мартынюк (оба — «Рух»). Молодежные составы — 2:0.

«Ингулец» не изменил своей традиции и завершил уже третий домашний матч в премьер-лиге вничью, причем с одинаковым счетом — 1:1. Хозяева открыли счет уже на шестой минуте, но после двух полных оборотов секундной стрелки паритет был восстановлен. Для двоих футболистов «Мариуполя», защитника Алексея Быкова и полузащитника Вячеслава Танковского, этот матч стал 50-м в элитном отечественном дивизионе.

«Колос» после того, как не смог выйти в групповой турнир Лиги Европы, пока не проигрывает в чемпионате Украины. Дважды по ходу встречи в Коваливке гости из «Миная» выходили вперед, но проходила одна-две минуты, и счет становился равным. В итоге, так вничью поединок и завершился.

Непросто сложился поединок против «Руха» для луганской «Зари», которая посреди недели была разгромлена в Лиге Европы английским «Лестером». Подопечные Виктора Скрипника отыгрались на львовянах, но начали забивать, лишь когда гости остались вдевятером после удалений в конце первого и начале второго таймов. К слову, финальную точку поставил иранский новичок «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, арендованный из турецкого «Фенербахче».

24 октября (суббота)

«Шахтер» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Соломон, 33 — Кулач, 7). На 53-й минуте удален Альюн («Ворскла»). Молодежные составы — 0:1.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Матвиенко, 72), Майкон (Алан Патрик, 59), Маркос Антонио (Степаненко, 72), Марлос, Соломон (Тайсон, 63), Тете, Дентиньо (Судаков, 72).

«Динамо» (Киев) — «Александрия» — 1:0 (Попов, 1). На 89-й минуте удален Шапаренко («Динамо»). Молодежные составы — 4:2.

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 69), Попов, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 46), Буяльский (Шепелев, 83), де Пена (Вербич, 69), Родригес (Супряга, 46).

«Олимпик» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 0:2 (Шевцов, 24, Тотовицкий, 37). Молодежные составы — 2:2.

«Львов» — «Днепр-1» (Днепр) — 1:3 (Кравчук, 23 — Когут, 13, Довбик, 25, Чичиков, 83). Молодежные составы — 1:2.

Положение команд:

1. «Динамо» — 17 очков (7 матчей);

2. «Ворскла» — 15 (7);

3. «Шахтер» — 13 (7);

4. «Десна» — 12 (7);

5. «Колос» — 12 (7);

6. «Мариуполь» — 11 (7);

7. «Олимпик» — 9 (7);

8. «Заря» — 9 (7);

9. «Александрия» — 9 (7);

10. «Днепр-1» — 8 (7);

11. «Ингулец» — 5 (7);

12. «Минай» — 5 (6);

13. «Рух» — 2 (7);

14. «Львов» — 1 (6).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»); 4 — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»).

Отметим, что в рамках 8-го тура пройдут следующие матчи: «Шахтер» — «Мариуполь» (30 октября), «Колос» — «Олимпик», «Александрия» — «Десна», «Днепр-1» — «Динамо» (31 октября), «Минай» — «Рух», «Львов» — «Ворскла», «Ингулец» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины 32 футболиста для подготовки к заключительным матчам Лиги наций.

Фото ФК «Заря»

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