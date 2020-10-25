28.31 / 28.43 33.28 / 33.54
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Заря» разгромила игравший вдевятером «Рух»: видеообзоры матчей чемпионата Украины

21:25 25 октября 2020
Заря&nbsp;— Рух

В воскресенье, 25 октября, тремя матчами в Петровом, Коваливке и Запорожье завершился седьмой тур украинской премьер-лиги.

7-й тур

25 октября (воскресенье)

«Ингулец» (Петрово) — «Мариуполь» — 1:1 (Балан, 6 — Бондаренко, 8). Молодежные составы — 0:2.

«Колос» (Коваливка) — «Минай» — 2:2 (Милько, 19, Данфа, 63 — Нуриев, 17, с пенальти, Шиндер, 62). Молодежные составы — 0:0.

«Заря» (Луганск) — «Рух» (Львов) — 4:0 (Гладкий, 52, Кочергин, 76, Иванисеня, 88, Сайядманеш, 90+2). На 45+3-й минуте удален Гагун, а на 48-й — Мартынюк (оба — «Рух»). Молодежные составы — 2:0.

«Ингулец» не изменил своей традиции и завершил уже третий домашний матч в премьер-лиге вничью, причем с одинаковым счетом — 1:1. Хозяева открыли счет уже на шестой минуте, но после двух полных оборотов секундной стрелки паритет был восстановлен. Для двоих футболистов «Мариуполя», защитника Алексея Быкова и полузащитника Вячеслава Танковского, этот матч стал 50-м в элитном отечественном дивизионе.

«Колос» после того, как не смог выйти в групповой турнир Лиги Европы, пока не проигрывает в чемпионате Украины. Дважды по ходу встречи в Коваливке гости из «Миная» выходили вперед, но проходила одна-две минуты, и счет становился равным. В итоге, так вничью поединок и завершился.

Непросто сложился поединок против «Руха» для луганской «Зари», которая посреди недели была разгромлена в Лиге Европы английским «Лестером». Подопечные Виктора Скрипника отыгрались на львовянах, но начали забивать, лишь когда гости остались вдевятером после удалений в конце первого и начале второго таймов. К слову, финальную точку поставил иранский новичок «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, арендованный из турецкого «Фенербахче».

24 октября (суббота)

«Шахтер» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Соломон, 33 — Кулач, 7). На 53-й минуте удален Альюн («Ворскла»). Молодежные составы — 0:1.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Матвиенко, 72), Майкон (Алан Патрик, 59), Маркос Антонио (Степаненко, 72), Марлос, Соломон (Тайсон, 63), Тете, Дентиньо (Судаков, 72).

«Динамо» (Киев) — «Александрия» — 1:0 (Попов, 1). На 89-й минуте удален Шапаренко («Динамо»). Молодежные составы — 4:2.

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 69), Попов, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 46), Буяльский (Шепелев, 83), де Пена (Вербич, 69), Родригес (Супряга, 46).

«Олимпик» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 0:2 (Шевцов, 24, Тотовицкий, 37). Молодежные составы — 2:2.

«Львов» — «Днепр-1» (Днепр) — 1:3 (Кравчук, 23 — Когут, 13, Довбик, 25, Чичиков, 83). Молодежные составы — 1:2.

Положение команд:

1. «Динамо» — 17 очков (7 матчей);

2. «Ворскла» — 15 (7);

3. «Шахтер» — 13 (7);

4. «Десна» — 12 (7);

5. «Колос» — 12 (7);

6. «Мариуполь» — 11 (7);

7. «Олимпик» — 9 (7);

8. «Заря» — 9 (7);

9. «Александрия» — 9 (7);

10. «Днепр-1» — 8 (7);

11. «Ингулец» — 5 (7);

12. «Минай» — 5 (6);

13. «Рух» — 2 (7);

14. «Львов» — 1 (6).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»); 4 — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»).

Отметим, что в рамках 8-го тура пройдут следующие матчи: «Шахтер» — «Мариуполь» (30 октября), «Колос» — «Олимпик», «Александрия» — «Десна», «Днепр-1» — «Динамо» (31 октября), «Минай» — «Рух», «Львов» — «Ворскла», «Ингулец» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины 32 футболиста для подготовки к заключительным матчам Лиги наций.

Фото ФК «Заря»

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Опубликованы результаты по опросу Зеленского

Опубликованы результаты по опросу Зеленского

Лариса Гузеева

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

квартал

«Квартал 95» высмеял Порошенко, представив его пьяницей

Урна для голосования

Появился экзит-пол по Киеву: во второй тур с Кличко выходит Попов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер