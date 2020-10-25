Где и во сколько смотреть онлайн «Ференцварош» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

В среду, 28 октября, в столице Венгрии Будапеште состоится тренерская дуэль 46-летнего Сергея Реброва и 75-летнего Мирчи Луческу. На 23-тысячной арене «Ференцварош» местный одноименный клуб в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сразится с киевским «Динамо».

Отметим, что и подопечные Реброва, и команда Луческу лидируют в своих национальных лигах. «Ференцварош» в очередном туре чемпионата Венгрии победил в будапештском дерби «Уйпешт» — 2:0 (Нгуен, 39, Сомалия, 61).

Видеообзор матча «Ференцварош» — «Уйпешт» — 2:0

В свою очередь, динамовцы благодаря голу Дениса Попова на… 50-й секунде со счетом 1:0 победили в домашней встрече УПЛ «Александрию».

Видеообзор матча «Динамо» — «Александрия» — 1:0

В прямой трансляции поединок «Ференцварош» — «Динамо» в 22:00 покажет телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» перед началом встречи в Будапеште (в 21:00) и после финального свистка обсудят венгерско-украинскую дуэль. Также прямая трансляция из столицы Венгрии запланирована на канале «Матч! Футбол 3» (Россия).

Лига чемпионов. Групповой турнир. 2-й тур

27 октября (вторник)

«Шахтер» — «Интер» 19:55 «Футбол 1», «Матч! «Футбол 2»

«Локомотив» — «Бавария» 19:55 «Футбол 3»

«Боруссия» М. — «Реал» 22:00"Футбол 2″

«Аталанта» — «Аякс» 22:00 «Футбол 3»

28 октября (среда)

«Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ» 19:55 «Футбол 1»

«Краснодар» — «Челси» 19:55 «Футбол 2»

«Ференцварош» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 3»

«Ювентус» — «Барселона» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что в стартовых встречах ЛЧ «Ференцварош» капитулировал на поле «Барселоны» — 1:5, а «Динамо» проиграло дома «Ювентусу» — 0:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на поединок «Ференцварош» — «Динамо».

Фото УНИАН

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