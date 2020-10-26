Начинал в Полтаве: стало известно, сколько Хабиб заработал за карьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который после досрочной победы над американцем Джастином Гэйтжи неожиданно объявил об уходе из смешанных единоборств, заработал за карьеру более 110 млн долларов призовых.

Как известно, свой первый бой (против азербайджанца Вусала Байрамова) россиянин провел в 2012 году в Полтаве, заработав 16 тысяч долларов. Победа над Гэйтжи в прошлые выходные принесла Хабибу 12 млн в американской валюте (гарантированный гонорар 8 млн плюс 4 млн долларов в качестве бонусов и от продаж платных трансляций).

Следует отметить, что в июле прошлого года журнал Forbes поставил Нурмагомедова на первое место в рейтинге богатых знаменитостей России младше 40 лет. По оценке издания, его доход за год составил 16,5 миллиона долларов (минус штраф в 750 тысяч долларов за драку после боя с Конором Макгрегором).

«Его состояние составляет около 100 миллионов долларов. В мире есть много людей, которые гораздо богаче», — рассказывал в прошлом году в интервью YouTube-каналу предпринимателя Игоря Рыбакова отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, скончавшийся в июле 2020-го после инсульта и борьбы с коронавирусом.

Напомним, что 32-летний Хабиб Нурмагомедов выиграл 29 из 29 поединков ММА, в том числе — 13 из 13 боев в UFC.

Кстати, боец, ушедший непобежденным, после завершения карьеры обратился к своей команде и тренерскому штабу со словами благодарности.

«Спасибо, братья, за все. Без вас я бы не зашел так далеко. Ваша энергетика и поддержка для меня значит очень многое. Люблю вас очень, — написал Хабиб Нурмагомедов в Instagram, где у него 24,4 миллиона подписчиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фотограф, сделавший знаменитый снимок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, умер от коронавируса.

Фото РИА «Новости», Instagram

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