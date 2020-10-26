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Спорт

Вратарь стал героем матча, забив мяч на 8-й добавленной минуте: видео гола

11:07 26 октября 2020
Хунедоара&nbsp;— Металургистул

Суперрезультативный поединок третьего дивизиона чемпионата Румынии по футболу между командами «Хунедоара» и «Металургистул» завершился вничью — 3:3 и запомнится болельщикам драматичной развязкой.

На 89-й минуте футболист лидирующего в лиге «Металургистула» Витинья реализовал 11-метровый удар и вывел гостей вперед — 3:2 (по ходу встречи команда выигрывала — 2:0). Но к основному времени встречи арбитр добавил целых восемь минут, и перед самым финальным свистком вратарь «Хунеадоры» Флорин Рац спас свою команду от поражения. Голкипер пошел в чужую штрафную площадку и после навеса с фланга головой отправил мяч в сетку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер пропустил нелепый гол между ног, стоя на коленях.

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