28.25 / 28.46 33.22 / 33.62
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинская чемпионка Европы станет мамой

14:01 26 октября 2020
Юлия Журавок

Одна из сильнейших биатлонисток Украины, чемпионка Европы среди взрослых (в смешанной эстафете) и двукратная чемпионка мира среди юниоров Юлия Журавок беременна. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram.

«Я хочу поделится с вами прекрасной и очень важной новостью, о которой я узнала совсем недавно — я стану мамой. Я невероятно счастлива, что у нас в семье появится малыш, но это не значит, что я планирую уйти из спорта. Я очень мотивирована и уже с нетерпением жду, когда вновь смогу выступать за нашу сборную. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь каждым ее моментом», — написала Юлия Журавок.

Напомним, что Юлия родилась в Кемеровской области России, но после второго класса переехала с родителями в Украину. В прошлом году спортсменке купили квартиру в Сумах (до этого биатлонистка была прописана в общежитии).

Кстати, Журавок — вторая биатлонистка сборной Украины, которая ушла в декретный отпуск перед предстоящим сезоном. Из-за беременности карьеру приостановила Ольга Абрамова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова развелась с мужем.

Фото kolesnikov.net.ua

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

Возвращение Дикусара и шок Петрожицкой: самые яркие моменты девятого эфира «Танців з зірками»

Возвращение Дикусара и шок Петрожицкой: самые яркие моменты девятого эфира «Танців з зірками»

Лариса Гузеева

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

На месте крушения

Крушение Ан-26 под Харьковом: в командовании ВВС намекнули на причину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер