Украинская чемпионка Европы станет мамой

Одна из сильнейших биатлонисток Украины, чемпионка Европы среди взрослых (в смешанной эстафете) и двукратная чемпионка мира среди юниоров Юлия Журавок беременна. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram.

«Я хочу поделится с вами прекрасной и очень важной новостью, о которой я узнала совсем недавно — я стану мамой. Я невероятно счастлива, что у нас в семье появится малыш, но это не значит, что я планирую уйти из спорта. Я очень мотивирована и уже с нетерпением жду, когда вновь смогу выступать за нашу сборную. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь каждым ее моментом», — написала Юлия Журавок.

Напомним, что Юлия родилась в Кемеровской области России, но после второго класса переехала с родителями в Украину. В прошлом году спортсменке купили квартиру в Сумах (до этого биатлонистка была прописана в общежитии).

Кстати, Журавок — вторая биатлонистка сборной Украины, которая ушла в декретный отпуск перед предстоящим сезоном. Из-за беременности карьеру приостановила Ольга Абрамова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова развелась с мужем.

Фото kolesnikov.net.ua



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