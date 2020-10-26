«Динамо» перед матчем Лиги чемпионов лишилось из-за коронавируса двух футболистов и тренера

Перед вылетом в Будапешт на поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (игра состоится 28 октября в 22:00) футболисты и персонал первой команды киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ФЕРЕНЦВАРОШ» — «ДИНАМО»

К сожалению, у двух игроков — голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко — тесты оказались положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы, сообщает официальный сайт ФК «Динамо». Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов — отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт (в 17:30 26 октября) на матч с «Ференцварошем» (арбитр — Иван Кружляк из Словакии). В столице Венгрии Мирча Луческу рассчитывает на 25 футболистов:

вратари — Бойко, Нещерет;

защитники — Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

полузащитники — Андриевский, Бэлуцэ, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

нападающие — Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свой прогноз на поединок «Ференцварош» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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