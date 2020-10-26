«Ференцварош» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 28 октября, киевское «Динамо» сыграет в Будапеште второй поединок в рамках группового турнира Лиги чемпионов — против венгерского «Ференцвароша», возглавляемого украинским тренером Сергеем Ребровым (начало — в 22:00). Букмекеры сделали свои прогнозы на предстоящую встречу.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка между чемпионом Венгрии и вице-чемпионом Украины, за которой вы сможете следить в этой новости.

Без Бущана и Миколенко

В понедельник, 26 октября, «Динамо» отправилось на игру в столицу Венгрии без голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко (а также без тренера по физподготовке Виталия Кулыбы), которые сдали положительные тесты на коронавирус.

В Будапешт прилетели 26 подопечных Мирчи Луческу (в том числе два новичка — румын Бэлуцэ и бразилец Клейтон), 23 из которых тренер включит в заявку на матч. После прибытия в международный аэропорт имени Ференца Листа динамовцы преодолели около 20 км на автобусе, после чего разместились в отеле в центре Будапешта, из окон которого отрывается живописный вид на реку Дунай.

Полностью состав «бело-синих» выглядит так:

вратари — Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

защитники — Илья Забарный, Томаш Кендзера, Денис Попов, Александр Сирота, Артем Шабанов;

полузащитники — Александр Андриевский, Тудор Бэлуцэ, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Денис Гармаш, Карлос де Пена, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Богдан Леднев, Сергей Сидорчук, Георгий Цитаишвили, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев;

нападающие — Клейтон, Жерсон Родригес, Назарий Русин, Владислав Супряга.



Фартовый арбитр из Словакии

Работать на поединке в Будапеште УЕФА доверил интернациональной судейской бригаде во главе с 33-летним рефери ФИФА Иваном Кружляком из Словакии, которому будут помогать его соотечественник Томаш Сомолани и француз Сириль Грингор (четвертый арбитр — словак Борис Маргефка, судья VAR — Кристиан Дингерт из Германии).

Отметим, что украинские команды в матчах, которые судил Кружляк, ни разу не проигрывали: АИК — «Днепр» — 2:3 в 2012-м, Украина — Израиль — 2:0 в 2013-м, «Шахтер» — «Истанбул Башакшехир» — 2:0 в 2016-м, «Лацио» — «Динамо» — 2:2 в 2018-м, «Хоффенхайм» — «Шахтер» — 2:3 в 2018-м, «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:0 в 2019-м и «Шахтер» — «Вольфсбург» — 3:0 в 2020-м.

Словацкий рефери Иван Кружляк

Соперники в своих чемпионатах

Подопечные Реброва и команда Луческу лидируют в своих национальных лигах. «Ференцварош» в очередном туре чемпионата Венгрии победил в будапештском дерби «Уйпешт» — 2:0 (Нгуен, 39, Сомалия, 61) и опережает c игрой в запасе идущий вторым «Фехервар» на одно очко.

Видеообзор матча «Ференцварош» — «Уйпешт» — 2:0

В свою очередь, динамовцы благодаря голу Дениса Попова на… 50-й секунде со счетом 1:0 победили в домашней встрече УПЛ «Александрию» и оторвались на два очка от «Ворсклы» и на четыре — от «Шахтера».

Видеообзор матча «Динамо» — «Александрия» — 1:0

Неудачный старт

Обе команды неудачно стартовали в Лиге чемпионов, «Ференцварош», который в предварительных раундах прошел «Селтик» (2:1), загребское «Динамо» (2:1) и «Мольде» (3:3, 0:0), на стадионе «Камп Ноу» был разгромлен «Барселоной» — 5:1. В свою очередь, «Динамо», оставившее за бортом турнира голландский АЗ (2:0) и бельгийский «Гент» (2:1 в Бельгии, 3:0 в Украине), на родном «Олимпийском» капитулировало перед «Ювентусом» — 0:2.

Видеообзор матча «Барселона» — «Ференцварош» — 5:1

Напомним, что в этот же день в группе сыграют «Ювентус» и «Барселона».

Положение команд: 1. «Барселона» — 3 очка; 2. «Ювентус» — 3; 3. «Динамо» — 0; 4. «Ференцварош» — 0.

45 лет спустя

С момента единственного (и исторического!) противостояния соперников в еврокубках прошло более 45 лет. В 1975 году «Динамо» в финале Кубка кубков на стадионе «Санкт Якоб» в Базеле разгромило «Ференцварош» — 3:0 (Онищенко — 2, Блохин).

Видеообзор матча «Динамо» — «Ференцварош» — 3:0 (14 мая 1975 года)

Ребров против Луческу

В период, когда Сергей Ребров возглавлял «Динамо», а Мирча Луческу — «Шахтер», специалисты противостояли друг другу восемь раз. Украинец записал в свой актив три победы, одна встреча завершилась вничью и четырежды побеждал румын. В активе Реброва успех в двух финалах Кубка Украины (2:1 и 0:0, по пенальти — 5:4), Луческу выиграл у оппонента две встречи за Суперкубкок страны (2:0 и 2:0), а также два матча УПЛ (3:0 и 3:0). Еще одна встреча чемпионата страны сильнейшего не определила (0:0). Разница мячей — 11:3 в пользу подопечных Луческу.

В тренерской дуэли Мирчи Луческу и Сергея Реброва пока побеждает румынский специалист

Состав «Динамо» дороже на 71 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Динамо» на 71 млн евро дороже, чем игроков «Ференцвароша» (99,65 млн евро против 28,65 млн).

В шестерку самых дорогих исполнителей чемпиона Венгрии входят: норвежский полузащитник Токмак Нгуен (2,5 млн евро), украинский игрок средней линии Александр Зубков, словенский защитник Миха Блажич и вратарь-венгр Денеш Дибуш (по 2 млн), а также еще один полузащитник сборной Украины Игорь Харатин и его албанский партнер по игровому амплуа Мирто Узуни (по 1,8 млн).

В команде Мирчи Луческу дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

Украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков входят в число самых дорогостоящих футболистов «Ференцвароша»

День в истории

Ранее динамовцы лишь раз проводили еврокубковый поединок 28 октября, когда в далеком 1965 году благодаря точным ударам Виталия Хмельницкого и Олега Базилевича победили в Киеве в ответной встрече 1/8 финала Кубка кубков норвежский «Русенборг» (2:0).

Стадион «Ференцвароша»

Многофункциональную арену «Ференцварош» (на матчах внутренних соревнований она в честь спонсора называется «Групама Арена»), способную принять 23 700 болельщиков, построили в 2014 году на месте снесенного старого стадиона «Альберт Флориан». Стоимость возведения второго по вместимости стадиона Венгрии (после арены «Ференц Пушкаш») составила 40 млн евро.

У входа на стадион, на котором свои матчи, кроме подопечных Сергея Реброва, также проводит сборная Венгрии, расположены две скульптуры — основателя клуба Ференца Спрингера и обладателя «Золотого мяча» Альберта Флориана. Кроме того, на площади перед главным входом арены воздвигнуто скульптурное изображение талисмана клуба «Ференцварош» — орла, сидящего на футбольном мяче (высота скульптуры — 16 метров, вес — 15 тонн).

Отметим, что на стадионе «Ференцварош», который на матче с «Динамо» примет 5 200 болельщиков, есть клубный магазин и музей.

Арена «Ференцвароша» вмещает 23 700 болельщиков

Скульптура обладателя «Золотого мяча» Альберта Флориана у стадиона будапештского клуба

У входа на арену болельщиков встречает талисман клуба — 16-метровый орел

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Ференцварош» — «Динамо».

Фото uefa.com, segodnya.ua, ФК «Динамо», ФК «Ференцварош»



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