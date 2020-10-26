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Спорт

Футболист сборной Украины заразился COVID-19

20:43 26 октября 2020
Богдан Михайличенко

Футболист сборной Украины — защитник бельгийского «Андерлехта» Богдан Михайличенко — сдал плановый тест на COVID-19 после матча чемпионата страны с «Кортрейком» (3:1) и получил позитивный результат, сообщает Het Laatste Nieuws.

На данный момент Богдан находится на карантине (как и один из членов медперсонала команды) и не сыграет в воскресном матче чемпионата Бельгии с «Антверпеном». Отметим, что ранее в брюссельском клубе уже переболели коронавирусом 10 игроков.

После перехода из «Зари» украинец смог закрепиться в основном составе команды и в нынешнем сезоне сыграл за «Андерлехт» девять матчей (все в стартовом составе), в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

К сожалению, случай с Михайличенко далеко не первый в сборной Украины. Как известно, перед октябрьскими поединками команда Андрея Шевченко из-за коронавируса сначала лишилась Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а позже — Николая Матвиенко, Жуниора Мораеса, Андрея Лунина и Юрия Панькива. Кроме того, уже после приезда из расположения национальной команды позитивные тесты на COVID-19 сдали динамовские «сборники» Георгий Бущан и Виталий Миколенко, которые 28 октября не помогут своей команде в поединке Лиги чемпионов на поле «Ференцвароша».

Напомним, что Андрей Шевченко включил Михайличенко, Миколенко и Бущана в расширенный список сборной Украины перед ноябрьскими матчами с Польшей (11 ноября в Хожуве), Германией (14 ноября в Лейпциге) и Швейцарией (17 ноября в Люцерне).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Богдан Михайличенко забил гол-красавец в дебютном поединке за «Андерлехт».

Фото uaf.ua

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