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Спорт

Скандальных американских легионеров выставили из клуба украинской Суперлиги

20:47 26 октября 2020
Брэндон

Два часа назад руководство баскетбольного клуба «Одесса» официально сообщило о том, что вынуждено разорвать контракты с двумя легионерами — Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном (на фото в заголовке). К такому решению пришли из-за инцидента, случившегося в минувшие выходные. Американские легионеры БК «Одесса» жестко подрались в ресторане.

«В ночь с 23 на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили потасовку. Такими действиями игроки не только в корне нарушили договор с клубом и внутренние правила клуба, но и пренебрегли правилами Федерации баскетбола Украины в отношении мер безопасности, связанными с COVID-19», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что руководство БК «Одесса» решительно осуждает такие неспортивные, непрофессиональные и незаконные действия игроков. Исходя из имеющих место существенных нарушений контракта и внутренних правил, руководство одесского клуба прекратило все договорные отношения с вышеназванными игроками.

Отметим, что Джаксен так и не успел провести ни одной официальной игры за БК «Одесса». В межсезонье, во время контрольного матча с «Тернополем», поучаствовал в драке, где ему сломали челюсть.

Джаксен так и не успел провести ни одной официальной игры за БК «Одесса»

Брендон отыграл за клуб пять матчей в рамках Суперлиги, в которых в среднем проводил на площадке по 24 минуты, набирая 6,4 очка, делая 4 подбора и 2,2 передачи.

К предстоящей 30 октября встрече с харьковским «Соколом» одесские баскетболисты готовятся в уже сокращенном составе.

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