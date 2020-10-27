Уругвайский футболист «Динамо» восхищен Майданом и назвал своего коня Киев

Уругвайский легионер киевского «Динамо» Карлос де Пена, который вместе с командой отправился в Будапешт на матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша», выразил свое восхищение тем, как украинский народ во время Майдана боролся за свои права, вспомнил, как вместе с датским одноклубником Миккелем Дуэлундом съездил в Чернобыль и признался, что назвал своего коня Киев.

— Знаю, что Чернобыль — тяжелая тема для украинцев и большая трагедия, повлиявшая на много человеческих судеб, — рассказал 28-летний Карлос де Пена в интервью ua.tribuna.com. — Я приехал сюда издалека, но знал о Чернобыле — видел сюжеты в новостях и читал об этом. Поездка туда — очень важный момент для меня. Хотел посмотреть, что там случилось, и как все выглядит сейчас. Надеюсь, что подобное никогда больше не повторится ни в одном уголке мира.



Я очень уважаю украинский народ. Не только из-за Чернобыля, который вам пришлось пережить, но и за революцию 2014 года. Я видел документальный фильм на Netflix — Winter On Fire. То, как люди вели себя и боролись за свои права — это что-то невероятное. Я искренне восхищаюсь украинцами. Я приехал играть в Украине, поэтому должен знать историю этой страны и понимать процессы, которые здесь происходят. Теперь, когда я вижу майдан Незалежности и монумент на площади, то вспоминаю, что несколько лет назад здесь продолжалась великая борьба.

Правда ли, что моего коня зовут Киев? В Уругвае у меня есть своя ферма. Очень люблю проводить там время — это чудесное место для релакса. На ферме мы разводим лошадей. Последнего жеребенка, который у нас родился, я назвал Киев. Этот город — важный этап моей жизни, я здесь живу. Да и просто мне нравится имя Киев.

Карлос де Пена во время поездки в Чернобыль

На своей ферме в родном Уругвае

С супругой Элизой во время прогулки по центру Киева

Напомним, что Карлос де Пена перешел в «Динамо» в статусе свободного агента в апреле 2019 года и уже выиграл с командой Кубок и Суперкубок Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Динамо» Данило Силва рассказал, что у него дома висит флаг Украины.

Фото ФК «Динамо», Instagram

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