Суд в Лозанне лишил россиянина двух золотых медалей Олимпийских игр

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS ADD) признала двукратного олимпийского чемпиона, 35-летнего российского экс-биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную «бронзу» в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное «золото» в эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи, сообщает ТАСС.

Ранее, как известно, россиянин (а также его партнеры по эстафетной команде Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин), завершивший карьеру шесть лет назад, был лишен только статуса олимпийского чемпиона 2014 года, вследствие чего Россия уступила Норвегии пальму первенства в медальном зачете Игр в Сочи.

Напомним, что первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, а позже стало известно, что Международный союз биатлонистов открыл в отношении спортсмена новое допинговое дело из-за аномалий в показателях его биологического паспорта в период с 2010 по 2014 год.

По словам адвоката спортсмена Алексея Панича, решение не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россию из-за допинга отстранили от крупнейших международных соревнований.

Фото biathlonrus.com

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