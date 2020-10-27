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Спорт

Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция

11:57 27 октября 2020
Кубок Украины по футболу

Во вторник, 27 октября, в столичном Доме футбола проходит жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу, в которой принимает участие композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара, исполнявший национальный гимн перед матчем Лиги наций Украина — Испания.

Своих соперников узнают 11 победителей предыдущего этапа турнира, а также неудачно стартовавшая в Лиге Европы луганская «Заря» («Динамо» и «Шахтер» начнут борьбу в кубковых состязаниях на стадии ¼ финала).

Участники «слепой» жеребьевки:

«Заря» (Луганск),

«Десна» (Чернигов),

«Александрия»,

«Колос» (Коваливка),

«Днепр-1»,

«Мариуполь»,

«Ворскла» (Полтава),

«Минай»,

«Агробизнес» (Волочиск),

«Верес» (Ровно),

«Нива» «Винница),

«ВПК-Агро» (Шевченковка) или «Олимпик» (Донецк).

Отметим, что матч между «ВПК-Агро» и «Олимпиком» был перенесен из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в составе хозяев поля.

Прямую видеотрансляцию жеребьевки Кубка Украины, которую ведет Youtube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 12:00) в этой новости.

Напомним, что поединки 1/8 финала кубкового турнира намечены на 2 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три представителя УПЛ прекратили борьбу в Кубке Украины.

Фото uaf.ua

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