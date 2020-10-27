Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция
Во вторник, 27 октября, в столичном Доме футбола проходит жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу, в которой принимает участие композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара, исполнявший национальный гимн перед матчем Лиги наций Украина — Испания.
Своих соперников узнают 11 победителей предыдущего этапа турнира, а также неудачно стартовавшая в Лиге Европы луганская «Заря» («Динамо» и «Шахтер» начнут борьбу в кубковых состязаниях на стадии ¼ финала).
Участники «слепой» жеребьевки:
«Заря» (Луганск),
«Десна» (Чернигов),
«Александрия»,
«Колос» (Коваливка),
«Днепр-1»,
«Мариуполь»,
«Ворскла» (Полтава),
«Минай»,
«Агробизнес» (Волочиск),
«Верес» (Ровно),
«Нива» «Винница),
«ВПК-Агро» (Шевченковка) или «Олимпик» (Донецк).
Отметим, что матч между «ВПК-Агро» и «Олимпиком» был перенесен из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в составе хозяев поля.
Прямую видеотрансляцию жеребьевки Кубка Украины, которую ведет Youtube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 12:00) в этой новости.
Напомним, что поединки 1/8 финала кубкового турнира намечены на 2 декабря.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три представителя УПЛ прекратили борьбу в Кубке Украины.
Фото uaf.ua71
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